اعلان عن تنظيم لقاء تواصلي

فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء

تلميذات وتلاميذ اقليم جرادة

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تعلن فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ اقليم جرادة الى كافة جمعيات آباء وأمهات وأولياءالتلميذات والتلاميذ بالاقليم عن تنظيم لقاء تواصلي يوم السبت 31دجنبر2016على الساعة العارة صباحابقاعة الاجتماعات التابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجرادة قصد تدارس :

“التوجه الحكومي القاضي بالغاء مجانية التعليم والمتضمن في مشروع القانون الاطار لمنظومة التربية والتكوين-الذي عرض على المجلس الاعلى للتربية والتكوين”.

لذا على رؤساء جمعيات الاباء بالاقليم الحضور لهذا اللقاء الهام من أجل اغناء النقاش.

ملحوظة :

المرجو من السادة رؤساء الجمعيات احضار خاتم الجمعية.

رئيس الفيدرالية:

عمرو الهواري