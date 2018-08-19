كلمة الدكتور مصطفى بنحمزة خلال حفل يوم القرآن بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة VIDEO

نظم المجلس العلمي المحلي بوجدة مساء يوم الجمعة 17 غشت 2018 بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ــ كما العادة ــ حفلا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة على عرش اسلامه المنعمين واختتام الدورة الصيفية الثامنة عشرة لتحفيظ الفرآن الكريم …بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، وعامل اقليم جرادة ، والدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ، وعدد من رؤساء المجالس العلمية باقاليم جهة الشرق ، بالاضافة الى مسؤولين جهويين ومحليين …كما تميز الحفل بحضور سفيرة الهند بالمغرب

بعد افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ، وتلاوة تقرير الدورة القرآنية ، والاستماع الى قرءات مجموعة من الأطفال المستفيدين من هذه الدورة التحفيظية …

تناول الكلمة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة تحدث فيها عن هذا الحفل الذي اصبح عادة وسنة حميدة تتميز بها مدينة وجدة ، مما جعل العديد من اقاليم المملكة تحاكيه هي الأخرى …