Oujda : Demande de visa pour la France Un service de meilleure qualité – VIDEOS

Demande de visa pour la France

Un service de meilleure qualité

Dans le cadre de la diplomatie économique du gouvernement français, un centre d’accueil des demandes de visas pour la France a été ouvert à Oujda par la société TELEPERFORMANCE, déclare Gilles Bourbao, consul général de France à Fès lors d’u point de presse, tenu à Oujda en présence de Sandrine Elayachi, consul honoraire à Oujda, chef lieu de la région de l’oriental.

Implantée à Oujda sous le nom de TLSCONTACT- Maroc, cette société est chargée d’accueillir les demandes de visas de marocains souhaitant se rendre en France,premier point d’entré des marocains en Europe et de leur rendre leurs passeports après le trazitement du dossier par les autorités consulaires françaises.

Cette nouvelle orientation, explique Gilles Bourbao, a un double avantage. D’une part, elle permet d’améliorer considérablement la qualité du service pour les marocains demandeurs de visas pour un court séjour en France. D’aure part,elle contribuera à augmenter le traitement de demandes. Au fait cette nouvelle orientation, adossée sur une politique de proximité, précise le consul général, permet aux habitants de la région de l’oriental d’éviter de se déplacer à Fès pour obtenir le visas. Et d’ajouter. l’objectif de cette initiative, une première au Maroc, est de faciliter et d’encorager la mobilité des personnes et la circulation des biens, de booster les échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que les conventions pactées entre de nombreuses institutions marocaines et françaises notamment, universités, organismes élus ou associtions…..

Le choix de la ville d’Oujda, capiale de la région de l’oriental qui se positionne en véritable po^le économique, le MdEst n’est pazs fortuit. En effet, sur un total de près de 45.000 demndes de visas au déposées au consulat de Fès au terme de l’exercice 2013, le tiers provient de la région de l’oriental d’autant plus que la communauté marocaine résidant en France, est en majorité originaire de la ré”gion de l’oriental. Par ailleurs le personnel des services consulaires déchargé de la collecte des demandes sera déployé dans le raitement des dossiers.

Cette expérience pilote ne selimitera pas à Oujda. Elle sera bientôt élargie aux villes de Fès, Tanger, Agadir, Maarackech, Casablanca et Rabat.

Espérons que cette nouvelle orientation consilidera davantage les relations séculaires qui unissent les deux pays et favorisera leur développement et leur rayonnoment socio-économique.

Zerhoudi Mohammed / Kaddouri El houssine