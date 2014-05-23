هل لديك رسالة مفتوحة تريد توجيهها الى السيد والي الجهة الشرقية ؟
أمام الحاح العديد من زوار ” وجدة سيتي ” بفتح صفحة خاصة بالرسائل المفتوحة توجه الى المسؤولين بالجهة الشرقية ، لا سيما ان العديد من المواطنين او رؤساء جمعيات المجتمع المدني لا تسمح لهم ظروفهم بمقابلة هذا المسؤول او ذاك مباشرة ، اما لكون أجندة المسؤول لا تسمح له بمقابلة العشرات من الاشخاص يوميا ، واما لكون صاحب الرسالة المفتوحة يسكن بعيدا عن هذه الادارة او تلك ، واما لكون البعض الآخر يعتبر ان موضوع رسالته يدخل في باب النقد وبالتالي لا يمكنه ان يطلب مقابلة المسؤول ليوجه له انتقادات بخصوص هذا المشروع او ذاك ، او هذه الادارة او تلك …
على اي وجدة سيتي ستسهل المامورية على الطرفين وستفتح هذه الصفحة لتوجيه الرسائل المفتوحة الى المسؤولين لا لشيء وانما لخلق نوع من التواصل الذي نعتبر انه جزء من مسؤولية الاعلام الهادف والملتزم ، وهي الرسالة التي نؤمن بها في وجدة سيتي ، ولذلك سنختار كل اسبوع مسؤولا من الجهة الشرقية توجه له رسائلكم المفتوحة …وكيفما كان الموضوع
المسؤول الأول الذي وقع عليه الاختيار لتوجه له مختلف الرسائل المفتوحة هذا الأسبوع هو السيد محمد مهيدية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انكاد ….الذي نتمنى ان يتسع صدره لتلقي هذه الرسائل ولنا كامل الثقة بانه سيوليها اهمية كبيرة وهو الشيء المعهود فيه …
اذن اذا كانت لديك رسالة مفتوحة الى السيد الوالي فما عليك الا ان تكتبها في الخانة المخصصة للتعليقات ـ اسفل المقال ـ
65 Comments
السيد الوالي المحترم
سكان حي الفتح بلازاري يشتكون الترامي على الرصيف الذي هو ملك عمومي
بحيث أن بعض السكان قاموا بتسويره وإلحاقه بمساكنهم
كما استولوا على حدائق عمومية وألحقوها بمنازلهم
وسبق لنا أن وجهنا شكايات بدون جدوى
فالرجاء تدخلكم لإعادة الأمور إلى نصابها
مع فائق التقدير والاحترام
السيد الوالي نلتمس منكم ايفاد لجنة ولائية إلى جماعة راس عصفور للوقوف على الطريقة التي تم بها توزيع اشغال المسالك القروية وستكتشفون ما يلي :
أولا : أن هذه المسالك انجزت خصيصا من أجل الرئيس والمولين له من أعضاء المجلس أما باقي السكان فقد تم تهميش المسالك المؤدية إليهم
ثانيا : أن هناك مسلكا أعد خصيصا من أجل شيخ القبيلة الذي ما فتئ يدعمه في الإنتخابات
ثالثا : أغلب اليزانية استهلكها الرئيس في المسلك المؤدي لضيعته بعد إنجاز العديد من القناطر بينما يقطع الواد الطريق على الكثير من الدواور
رابعا : بعض المسالك تحتاج إلى قناطر وليس إلى ترصيف نظرا لخطورة الواد ومع ذلك تم الإكتفاء بالترصيف فقط ونخشى أن تتكرر مأساة الواد الطشان في جماعة راس عصفور
اود لفت انتباهكم الى المعاناة اليومية مع الطريق او المسلك القروي الممتد من مفترق الطرق :العونية ، سيدي يجيى والمتجه نحو دوار لغلاليس جماعة انكاد طريق يرثى لحاله …وشكرا.
السيد الوالي
أنا مواطنة مغربية ذقت مرارة الترمل ، تفاءلت خيرا حينما أعلنت الجماعة الحضرية لسيدي ادريس القاضي بوجدة عن مشروع للسكن الاجتماعي -التنمية- ، بادرت الى تسجيل اسمي فاديت مبلغ الدفعة الاولى 30000درهما بتاريخ 17 شتنبر 1999 آملة أن أحصل على سقف يأوي أبنائي الايتام. لكن والى حدودالساعة لم يبارح هذا المشروع مكانه. فاذا كان المستفيدون من الشطر الأول قد حصلوا على شققهم بفضل التدخل الحازم للسيد والي الجهة ومنذبضع سنين، فان المستفدين الباقين أجهضت أحلامهم وتم اخبارهم أن المشروع قد ألغي وعليهم باسترداد المبالغ المؤداة مع خصم 7 بالمائة. فأي ظلم هذا? فبعد أن حرمت من هذا المبلغ ولمدة تصل الى15 سنة
هاهم يبالغون في جورهم بخصم مبالغ بدون أدنى حق . لذا فاني أرفع تظلمي هذا الى سيادتكم
آملة أن تضعوا حدا لهذا الجور والشطط. وتقبلوا سيدي الوالي فائق الاحترام والتقدير
أتقدم بجزيل الشكر الى السيد والي الجهة الشرقية على فتحه الحوار من هذا المنبر الذي نعتز به كثيرا.سيدي الوالي,كم مرة حاولنا كآباء للتلاميذ الصم الذين كانوا يتمدرسون بمؤسسة للأسماء للصم بوجدة .زيارتكم ,بعد أن عمد رئيس جمعية هذه المؤسسة الى حرمان ابنائنا الصم من التمدرس بهذه المؤسسة بدعوى أن الأستاذات لا يلتزمن بالتوقيت,في وقت غادر فيه أبناؤنا هذه المؤسسة الى مدرسة للأمينة بعد أن اجتمعنا بالسيد النائب الاقليمي لنيابة وجدة أنجاد وعزمنا على ضرورة التحاق ابنائنا بالتعليم العمومي في اطار الاقسام المدمجة بعد رفض السيد رئيس جمعية للأسماء للصم بقاء أبنائنا بتلك المؤسسة مفضلا الاستغناء عن رجال التعليم بشكل كلي ,كأنه يتوفر على بديل لأبنائنا في وقت أحضر مدير هذه المؤسسة طالبات لا تجربة ولا قدرة لهن على استقبال ابنائنا وتربيتهم وتدريسهم. مما دفعنا الى تحويلهم الى مؤسسة للأمينة حيث وفرت لهم ظروف أحسن.
سيدي الوالي , لم يتلق ابناؤنا بمؤسسة للأسماء أي دعم يذكر لا ماديا ولا معنويا ,حيث علمنا أن الجمعية تتلقى دعما مهما من التعاون الوطني والمبادرة الملكية للتنمية البشرية,دون أن يكون له أي اثر على ابنائنا الذين لم يستفيدوا لسنوات من اية مساعدة ولو بقلم واحد.
سيدي الوالي لكم واسع النظر في فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يجري بهذه المؤسسة التي أصبحت وكرا للفضائح الأخلاقية ,ولكم أن تسألوا عن المستفيدين الحقيقين ,ولكم أن تسألوا عن واقع الدعم الذي تلقته هذه الجمعية لسنوات ,ولكم أن تبحثوا عن حقيقة هذه الجمعية الوهمية التي لا تعقد جموعا عاما ولا تملك محاسبة حقيقية ,ولكم أن تبحثوا عن المستفيدين الحقيقيين الذين يدرسون حاليا بمؤسسة للأمينة والذين لا زالت الجمعية تتلقى الدعم باسمهم بتواطؤ الكثير من المسؤولين.مع التقدير لشخصكم وتواصلكم .
اريد منكم ان تقدر ظروفي الشخصية ،أنا إبن وجدة الساكن بهذه المنطقة الفريدة من نوعها،وأنا اليوم عاطل عن العمل كما إني حاصل على رخصة الثقة ومسؤل على 4أنفس ،فأرجو من سيادتكم أن توفر ي سيدي مؤذونية وشكرا المواطن المخلص سفيان وجدة
telephone 0661717023 merci encore
السلام عليكم انا متعهد مقاول بسيط في فن الصناعة التقليدية المغربية اشتغل مشروع تزيين المركز الثقافي المغربي لمحمد السادس بالقدس الشريف لكن انا اخدت المشروع من شركت مقاولت ابوطالب الطيفور بالرباط وعند انهاء جميع الاشغال لم اتوصل بباقي مستحقاتي مند خمسة اشهر ولا يريد حسابات الاشغال الاضافية لم يرد تسديدها الي مما يجعلني عما قريب سوف اعلن افلاس شركتي بسبب هدا المشروع وعلما تراكمت علي ديون بسبب هدا المشروع كوني فرح وانا اشتغل شي يحمل اسم وطابع المغرب بالقدس الشريف
السلام عليكم الحمد لله وحده وحفظ سيدنا ومولانا محمد السادس السيد الوالي المحترم نحن المواطنين الساكنة بالجهة الشرقية والمحادية لمطرح النفايات خاصة نعاني كثيرا من انبعاث الروائح الكريهة المنبعثة من هدا المطرح وبالخروقات المتغطرسة لشركة سيطا في جمع النفايات وتشتيتها عبر ازقة المدينة وتماطل مسؤوليها فنرجوا منك السيد الوالي انقادنا والسلام نائب رئيس جمعية البيئة حي السلام
الى السيد والى الجهة
دعوة لحضور حفل افتتاح مشروع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بالنعيمة)التبوريدة( ودلك يوم اللا حد 7 يونيو 2015 على الساعة 11 صباحا ر وشكرا
الى السيد والى الجهة
دعوة لحضور حفل افتتاح مشروع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بالنعيمة)التبوريدة( ودلك يوم اللا حد 7 يونيو 2015 على الساعة 11 صباحا وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين الى السيد والي الدار البيضاء
طول الله عمرك و يخليلك اولادك معافا يا رب .اتمنى ان تساعدني في الضلم الدي صدر علي ٠انا فتاة مريضة اشتغل في العمالة طموحة و صبورة ٠
قبل ١١ سنة التقيت سيد العامل و الكاتب العام تكفلو بكل متطلباتي الله اجازيهم دراسة و مواصلات٠ طلبت منهم اشغل وادخلوني انعاش وطني ككاتبة والحمد لله٠ كبرت و توقفت عن الدراسة ٠
انهمكت في شغلي بمرتب ضعيف جدا1460درهم٠ودوما يسرقونني لو الله اعطاني صحة زياده ولو قليل لو غيرت الشغل٠لكن صعب بعد تمان سنوات اترك شغلي صعب كنت احاول اتاجربملابس نسائية ٠جمعت فلوس لكي اسافر اتعالج برى و ساعدوني اناس لكن والدي تخلى عني و عن اخواني٠وبقيت وحدي اطريت اشتري شقة اقتصادية لكي اسكن لانني لا اقدر استاجر تخيل يا جلالة الملك انني ان مرضت ممنوع لمى وقعت لم القى من اجيبلي دوى و لا اكل .طلبت الله يلاقيني بسيد العامل الله تقبل دعوتي طلب ترسم عريفة 3000درهم فقط هذا الدي اتمناه٠ ادفع فلوس المواصلات و اقصات شقتي و الكهرباء و اكلي لم اطلب معاونة ٠شفق علي وطلب بطاقتي الوطنية وامر مدير الديوان يكتب طلب اشتغل عريفة٠ لقيتو احتقرني و يريد ادخال غيري هل لاني عرج لكن مضهري جميل و الاعاقة موحاجز٠ سيد العامل الله اجازيه وقف معي لكن رئسائي لا يريدون ادخال الا اهاليهم و اصحابهم الاكثر اهلهم٠واخد بتشويه صورتي بالغياب ١٠ ايام غياب٠
في تمان سنوات شغل اول مره يسجلو غياب علي لكي يقولو انوانا لا اصلح لماذا هكدا خططولي٠لانهم لايريدون ان اترسم و اصير عندي تامين صحي٠
يريدون سرقة الوضيفة الي اعطهالي سيد العامل و يريدون طردي ٠
يريدون حرقي حية يا جلالة الملك ٠
ارجوك ساعدني عوجه ربي و اعاقتي اه اه اه ما عندي الا ربي و انت يا سيد والي
/لا تتخلى عني ارجوك ارجوك الله اسهلك كل امورك يا رب الله اجازيك كل خير يا رب٠لانني و الله العظيم حظيع و اكيد حاذي نفسي ارجوك تدخل٠
بطاقتي الوطنيةBE795363 ٠
الى السيد والي الجهة فاس بولمان:اتيحت لي الفرصة لاوجه الى مقامكم العالي بالله هذه الرسالة املا منكم سيدي ان تقبلوها ان كوطن فقير ابحت عن عمل في المفاطعة كعون السلطة لانني اوجه صعبت في اجاد عمل لكن لم سمعت بخبر ولوج الي سلك كعون السلطة قدمت بطلب كعون السلطة في تاريخ26 نونبر 2014 لم استلم اي خبر وشكرا السيدي المحترم وتقبلول سيدي الاحترام وتقدير وشكرا
السيد الوالي المحترم
الرجاء التدخل العاجل لتنفيد حكم قضائي نهاي حث ان احد الملاك ترامى الطريق العمومي عين الكرمة جماعة قنفودة عمالة جرادة واقام مزرعته على الطريق العمومي وحكمت علية المحكمة للاخلاء الطريق العمومي لكن ظل الحكم القضائي دون تنفيد لهدا نحن سكان عين الكرمة جماعة بني يعلى طريق تويسنت نلتمس منكم التدخل العاجل لدى المديرية الجهوية للتجهيز لتنفيد الحكم القضائي واخلاء الطريق العمومي وفك العزلة عن دوار عين الكرمة وجزاكم الله كل خي
السيد الوالي المحترم
الرجاء منكم سيدي الوالي التدخل للفت الانتباه حول مشكل الانارة العمومية التي تعرفه بعض الأحياء المتواجدة بتجزئة الزهور طريق جرادةوالتي تشكل خطرا على التلاميذ والطلبةالذين يرجعون الى مقر سكناهم ليلا وأخيرا جزاكم الله عنا خيرا
السيد الوالي المحترم
ارجوكم سيدي الوالي ان تضعوا حدا للغطرسة التي يتعامل بها طبيب الاسنان لتعاضدية التربية الوطنية بوجدة ,حيث انه يتعامل مع المقبلين على التعاضدية بالكبر وتقديم خدمات جد رديئة ,وعدم الحضور في الوقت والغياب احيانا اخرى خاصة الجمعة مساء ,وللحديث عن معاناتي فانا اعمل بعيدا عن وجدة بحوالي 80كلم ,وعندما اذهب الى العيادة اما الطبيب غائب او لايقدم اي خدمات ,هل تعلمون سيدي الوالي انه منذ سنة كاملة لم يصلح شيئا في فمي الذي اصبح خربا ,فاذا لماذا يقتطعون من اجري اذا كان هذا الطبيب لايريد تقديم الخدمات,
وتقبلوا اسمى عبارات التقديروالسلام,