هل لديك رسالة مفتوحة تريد توجيهها الى السيد والي الجهة الشرقية ؟

أمام الحاح العديد من زوار ” وجدة سيتي ” بفتح صفحة خاصة بالرسائل المفتوحة توجه الى المسؤولين بالجهة الشرقية ، لا سيما ان العديد من المواطنين او رؤساء جمعيات المجتمع المدني لا تسمح لهم ظروفهم بمقابلة هذا المسؤول او ذاك مباشرة ، اما لكون أجندة المسؤول لا تسمح له بمقابلة العشرات من الاشخاص يوميا ، واما لكون صاحب الرسالة المفتوحة يسكن بعيدا عن هذه الادارة او تلك ، واما لكون البعض الآخر يعتبر ان موضوع رسالته يدخل في باب النقد وبالتالي لا يمكنه ان يطلب مقابلة المسؤول ليوجه له انتقادات بخصوص هذا المشروع او ذاك ، او هذه الادارة او تلك …

على اي وجدة سيتي ستسهل المامورية على الطرفين وستفتح هذه الصفحة لتوجيه الرسائل المفتوحة الى المسؤولين لا لشيء وانما لخلق نوع من التواصل الذي نعتبر انه جزء من مسؤولية الاعلام الهادف والملتزم ، وهي الرسالة التي نؤمن بها في وجدة سيتي ، ولذلك سنختار كل اسبوع مسؤولا من الجهة الشرقية توجه له رسائلكم المفتوحة …وكيفما كان الموضوع

المسؤول الأول الذي وقع عليه الاختيار لتوجه له مختلف الرسائل المفتوحة هذا الأسبوع هو السيد محمد مهيدية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انكاد ….الذي نتمنى ان يتسع صدره لتلقي هذه الرسائل ولنا كامل الثقة بانه سيوليها اهمية كبيرة وهو الشيء المعهود فيه …

اذن اذا كانت لديك رسالة مفتوحة الى السيد الوالي فما عليك الا ان تكتبها في الخانة المخصصة للتعليقات ـ اسفل المقال ـ