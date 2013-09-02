جديد بوجدة : عيادة طبية متخصصة في الكلي والمسالك البولية
تعزز الحقل الطبي بوجدة والجهة الشرقية بعيادة طبية للدكتور زايري محمد أناس ، أخصائي في جراحة الكلي والمسالك البولية ،
طبيب جراح سابقا بمستشفيات تولوز بفرنسا ، عضو رسمي في الجمعية الفرنسية لجراحي المسالك البولية …
بالاضافة الى التخصص في سرطان المسالك البولية ، أمراض البروستات ، علاج وتفتيت الحصى ، جراحة الاعضاء الذكرية
والأنثوية
، أمراض وجراحة المثانة ، الجراحة بالمنظار الداخلي وبطريقة السليوسكوبي …
حائز على دبلوم في تقنية الفحص بالصدى ـ الايكوجرافي
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العيادة تقع ، بشارع يوسف بن تاشفين (بجانب ثانوية عمر إبن عبدالعزيز)
الطابق الثاني
الهاتف :0536691224
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Dr ZAIRI Mohammed Anas est un chirurgien urologue qui s’est installé récemment à Oujda après plus de 10 années passées en France.
Il est reconnu pour ces compétences dans le traitement des maladies de la prostate, pour la prise en charge des calculs urinaires, en cancérologie, ainsi que dans la chirurgie par endoscopie et par cœlioscopie. Il traite également les problèmes sexuels et de stérilité chez l’homme.
Il détient un diplôme en échographie urologique.
Son installation va venir renforcer l’offre de soins médicaux de la région de l’oriental
Adresse du cabinet :
Boulevard Youssef Ben Tachefine (A côté du lycée Omar)
2ème étage
Tel : 0536691224
5 Comments
C’est une bonne nouvelle pour la région. Nchala d’autres compétences viennent à Oujda comme ce Docteur.
اليس ممكنا الاستثمار في مدينة جرادة التي تتوفر على عدد كبير من مرضى القصور الكلوي ، خاصة وان “راميد” اصبحت تتحمل كلفة العلاج ، بمعنى لا يتخوف المستثمر من اداء مستحقاته وفي نفس الوقت يسدي خدمة مهمة للمناطق المنسية والمهمشة في انتظار بناء مركز التصفية الذي قد ياتي وقد لا ياتي
طبيب دو خلق عالي. يعطي الوقت الكافي للمريض لكي يشرح حالته. جراح متمكن. جعل الله منطقتنا تزخر بمثل هذه الكفاات
اخبركم إِنَّنِي قد انتقلت الى العمارة الجديدة يوسف ابن تاشفين بجانب ثانوية عمر ابن عبد العزيز
رقم العيادة = 0536691224
الهاتف النّقّال = 0670217251
يمكنكم زيارة الموقع =
link to oujda-urologie.com
انا يعني من سرعة القذف السرعة وهذا تلفرني. 097546373320