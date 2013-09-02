جديد بوجدة : عيادة طبية متخصصة في الكلي والمسالك البولية

تعزز الحقل الطبي بوجدة والجهة الشرقية بعيادة طبية للدكتور زايري محمد أناس ، أخصائي في جراحة الكلي والمسالك البولية ،

طبيب جراح سابقا بمستشفيات تولوز بفرنسا ، عضو رسمي في الجمعية الفرنسية لجراحي المسالك البولية …