هام لنساء ورجال التربية والتعليم منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية

هام لنساء ورجال التربية والتعليم …ومن أجل نشر الفكر التعاضدي ، ستقوم وجدة سيتي وبتنسيق مع الأستاذ محمد حمو الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة للتربية والتعليم ، بنشر سلسلة من التسجيلات المصورة ـ بالصوت والصورة ـ حول التعاضدية العامة ، الهدف منها تحليل ومناقشة كل الاسئلة والتساؤلات المرتبطة بالتعاضدية ، من اجل تعميم الفائدة ، و اجلاء اللبس بنشر الفكر التعاضدي بوضوح وشفافية ، بابراز الواجبات والحقوق للمتعاضدين من نساء ورجال التربية والتعليم ,,,

ومن أجل اثراء النقاش سنستقبل كل اسئلتكم وتساؤلاتكم حول كل ما يرتبط بهذا الحقل الهام بالنسبة للمنتسبين لقطاع التربية والتعليم

وفي انتظار اسئلتكم سنتناول مع السيد الكاتب الجهوي الاستاذ محمد حمو المحاور التالية :

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محاور اللقاءات التواصلية مع منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية

1) التعريف بالمؤسسة التعاضدية:

1.1 . التأسيس

2.1 .الهيئات المنتخبة لتدبير الشأن التعاضدي:

المناديب

المجلس الاداري

المكتب التنفيذي

3.1 . الجسم الادلري:

الادارة المركزية بالدار البيضاء

الممثليات الجهوية ( الفروع الجهوية)

4.1 . المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية:

المصحات

عيادات الاسنان

مركز التحليلات الطبية

المخيم

2) اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS :

1.2 . ما هي اختصاصات الصندوق؟

2.2 . التأمين الاجباري على المرض AMO.

3.2 . علاقة التعاضديات مع الصندوق

3) مختلفات: