هام لنساء ورجال التربية والتعليم منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
هام لنساء ورجال التربية والتعليم …ومن أجل نشر الفكر التعاضدي ، ستقوم وجدة سيتي وبتنسيق مع الأستاذ محمد حمو الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة للتربية والتعليم ، بنشر سلسلة من التسجيلات المصورة ـ بالصوت والصورة ـ حول التعاضدية العامة ، الهدف منها تحليل ومناقشة كل الاسئلة والتساؤلات المرتبطة بالتعاضدية ، من اجل تعميم الفائدة ، و اجلاء اللبس بنشر الفكر التعاضدي بوضوح وشفافية ، بابراز الواجبات والحقوق للمتعاضدين من نساء ورجال التربية والتعليم ,,,
ومن أجل اثراء النقاش سنستقبل كل اسئلتكم وتساؤلاتكم حول كل ما يرتبط بهذا الحقل الهام بالنسبة للمنتسبين لقطاع التربية والتعليم
وفي انتظار اسئلتكم سنتناول مع السيد الكاتب الجهوي الاستاذ محمد حمو المحاور التالية :
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محاور اللقاءات التواصلية مع منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
1) التعريف بالمؤسسة التعاضدية:
1.1 . التأسيس
2.1 .الهيئات المنتخبة لتدبير الشأن التعاضدي:
المناديب
المجلس الاداري
المكتب التنفيذي
3.1 . الجسم الادلري:
الادارة المركزية بالدار البيضاء
الممثليات الجهوية ( الفروع الجهوية)
4.1 . المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية:
المصحات
عيادات الاسنان
مركز التحليلات الطبية
المخيم
2) اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS :
1.2 . ما هي اختصاصات الصندوق؟
2.2 . التأمين الاجباري على المرض AMO.
3.2 . علاقة التعاضديات مع الصندوق
3) مختلفات:
9 Comments
ana mazal mankharat brit nat3araf 3la mo2asasa oachno hiya wata2i9 likhasni bach nkharat fiha okindir nastafad mhad inkhirat et merciii
bonjour je n’ai pas senti la responsabilité chez le chirurgien dentaire à oujda en se moquant de moi en disant “il faut voir le médecin qui as place la dent ” tous ça pour travailler ailleurs ou est le contrôle! merci
salam ana bghit naaraf ila kan momkin tabib li makhtass b tawlid imta ykoon
السلام انا منخرط ولكن عندي واحد الدوسي جلوه ليا ينتصل ولا احد يرد
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخواني و إخواني رجال و نساء التعليم
اتسائل باستغراب شديد هل انقرض رجال و نساء التعليم الاكفاء في هده البلاد؟
لنستعرض بعض الاسماء التي تسيير التعاضدية واقصد المجلس الاداري. (المجلس الاداري ليس له الحق في التسيير )
ميلود معصيد رئيس.العاضدية ( مدمن خمر لدرجة انه لا يستطيع حضور اي اجتماع دون احتساء الخمر )
نائبه اول خطوة اصلاح التي قام بها داخل التعاضدية تشغيل ابنه بعيدة الاسنان بالرباط النقاد من البطالة رغم. عدم توفره على مستوى دراسي او شهادة
الاستادة حكيمة المتخصصة في نهب وتشغيل الأقارب ( أينما وبين ستجد.واحدا من اقاريبها. وساخد متالين فقط لاختصر الابن في التعاضدية قسم الاعلاميات و ابن اخت في المصحة ……العائلة كلها تقريبا)
اما لجنة المراقبة دخلت كدلك بحصة تقيلة من التوضيفات و بؤجور خيالية فمتلا الزيتوني اول ما قام به توصيف ابنه و زوجة الابن الثاني)
يبقى السؤال الا يوجد بين المعلمين اكفاء يعملون بضمير حي ؟
ماهو مصير التعاضدية في يد هؤلاء ؟
الى متى. سيبقا الاتحاد المغربي للشغل مسيطر على القطاع وترك أموره لأصحابه رجال التعليم ؟
السلام عليكم انا معلم متقاعد والتعاضديةلولاية قالمة اقصتني من منحة وفاة للوالدة رحمها الله
salam alikom allah yehdina wa yahdikom -ya elmosayerin itko allah wa aamalo besedke tnalo ajrakom maa allah (taawano ala elberri wa takwa wa la taawano ala ithme wa el edoun) salam
كيف ادخل رقم التسجيل للبحث عن الملفات المعوضة
هل توقفت تعاضدية رجال التعليم عن تعويض المرضى
والا ما سبب هذا التماطل الذي لحق المتقاعدين خصوصا