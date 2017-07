Nation Marocaine! Vous faîtes peur à l’Algérie

La nouvelle a fait le tour des chaînes d’information arabes, qui sont venues filmer les postes frontières d’Oujda fermés depuis 1994. Pour ceux qui ne sont pas au courant, permettez moi de vous informer que l’Algérie via sa diplomatie a fait savoir au monde entier qu’elle ouvrirait les frontières avec le Maroc seulement et seulement si notre cher pays lui dit « Amine » sur ses conditions.

Que l’Algérie refuse d’ouvrir les frontières ne nous surprend guère, mais que nos voisins essaient de mettre le conflit du Sahara Marocain au coeur du débat et l’impose explicitement à nos diplomates, est une insulte vis-à-vis de nos cerveaux. Cela démontre que les responsables algériens n’ont aucune envie d’ouvrir les frontières, et pour être plus direct, je dirai que ce n’est pas dans leur intérêt !

Le Maroc est un pays qui ne possède pas les ressources naturelles de l’Algérie, mais figure dans le top 2 des pays les plus prospères de l’Afrique, juste derrière le « Botswana », tandis que l’Algérie occupe seulement la septième place – Etude faite par » The Legatum Institute »en 2012 sur les 10 pays africains les plus prospères- cette étude se base sur l’économie, la santé, l’éducation, la gouvernance, la sécurité et les libertés individuelles.

Donc pourquoi ne pas ouvrir ses frontières avec le deuxième pays le plus prospère de l’Afrique ? La réponse est simple, l’Algérie a peur. De quoi? Elle a peur que ses citoyens en visite au Maroc, ne goûtent jamais à la liberté et au niveau de vie dont jouissent les marocains. L’Algérie veut éviter que ses jeunes comparent entre les opportunités qui ne cessent d’augmenter chez nous et qui n’existent pas du tout chez eux. Attention ! Je ne suis pas entrain de dire que le Maroc a atteint la perfection, il faut encore continuer la lutte contre le chômage, contre la corruption, contre le clientélisme, et surtout la lutte pour une meilleure éducation, …).

Les responsables Algériens doivent cesser d’utiliser le Sahara Marocain ou le trafic de drogue comme prétextes! Une collaboration pour lutter contre le trafic de drogue est plus efficace quand les relations entre les pays sont paisibles. L’Allemagne a colonisé une grande partie de la France durant la deuxième guerre mondiale, cela a poussé les pères fondateurs (Monnet et Schuman) juste après la fin de la guerre, à créer la communauté du charbon et de l’acier afin d’éviter une nouvelle guerre. Cette communauté représente la base de l’Union Européenne, qui malgré les crises, a réussi à réunir 28 pays avec l’intégration de la Croatie le 1er Juillet 2013.

Le couple Franco-allemand est le pilier de l’UE. A quand notre pilier Maroco-algérien, qui relancerait la construction d’un Maghreb uni politiquement et économiquement ?

Humainement, les deux peuples sont déjà unis pour le pire et le pire…

Rim EL Bekkaoui