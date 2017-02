Institut Work Center-Oujda : Booster le développement global

L’institut Work Center à Oujda accompagne la nouvelle dynamique économique initiée dans la région de l’oriental depuis le discours fondateur de SM le Roi du 18 mars 2003. Cet institut, soucieux du déphasage existant entre le dispositif de formation et les besoins du marché en terme de ressources humaines, contribue à former des profils requis par le marché de l’emploi émergent dans la région.

Au fait, cet institut, connu depuis sa création par la qualité de l’enseignement dispensé et la rigueur et la pertinence de la formation adoptées, compte 4 secteurs de formation dédiés à l’hôtellerie et le tourisme, paramédical et diplômé d’état, gestion et commerce international et les nouvelles technologies. La formation assurée par le centre relaie à la fois théorie et pratique.

Au terme de l’exercice 2008, 96 lauréats ont obtenu des diplômes dans les différents secteurs et une cérémonie de remise de prix et distinctions a été organisée par l’administration en l’honneur de ces jeunes lauréats qui ont, désormais décroché un passe port pour l’emploi, en l’occurrence le diplôme