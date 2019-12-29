VIDEO وجدة سيتي تعيد نشر حوار حصري كان قيدوم الصحافة والاعلام المرحوم مصطفى العلوي قد خص به الجريدة بوجدة

امام رحيل صاحب عمود الحقيقة الضائعة الأستاذ مصطفى العلوي قيدوم الصحافة والاعلام المغربي الى دار البقاء……والذي برحيله يفقد الحقل الاعلامي هرما من الأهرامات الاعلامية الوطنية والذي كان يعتبر بالفعل مدرسة اعلامية متميزة…

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأستاذ قدوري الحسين مدير وجدة سيتي أصالة عن نفسه ونيابة عن كل افراد طاقم الجريدة باصدق عبارات التعازي الى اسرته الكبيرة والصغيرة والى كافة اسرة الصحافة والاعلام