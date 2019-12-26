ذاكرة مدينة وجدة الرياضية: تاريخ كرة القدم بوجدة(1907-2019)

الحلقة 21

بدر المقري

صدر هذه الأيام بالرباط في جزأين يتألفان من 913 صفحة، كتاب يخص تاريخ كرة القدم بوجدة ما بين 1907 و 2019، بالتوثيق و التصنيف و الدراسة. و الأساس في هذا الكتاب، الذي تطلب إنجازه ما يناهز 10 سنوات من البحث و التنقيب، هو أن كرة القدم ليست مجرد ضرب من ضروب التسلية. فهي قبل كل شيء، حقل جامع بين ما هو اجتماعي و تاريخي و ثقافي و سياسي. و لذلك يعتبر تأسيس المولودية الوجدية في سياق استعماري، شكلا من أشكال المقاومة.

و قد اعتمد المؤلف في توثيقه، ثلاثة مصادر رئيسة:

1- الأرشيف الفرنسي.

2- أرشيف الصور.

3- الروايات الشفوية.

و قد نهج المؤلف في كتابه المنهج الآتي:

– مقدمة

1- الباب الأول: كرة القدم العسكرية و المدنية بوجدة، في سياقها الاستعماري الفرنسي.

2- الباب الثاني: ممهدات كرة القدم بوجدة عند الأهالي، من المغاربة و الجزائريين.

3- الباب الثالث: الملحمة الخضراء (المولودية الوجدية).