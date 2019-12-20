رئيس الجزائر الجديد يجدد التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية

عبدالقادر كتــرة

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية الجديد، عبد المجيد تبون، الخميس 19 دجنبر 2019، إن « الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب، يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد ».

وفي أول خطاب له بعد أدائه لليمين الدستورية في حفل نظم بقصر الأمم، قال تبون إن « الجزائر اليوم تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب وبناء عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد الجديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ».

وبخصوص قضية الصحراء المغربية وفتح الحدود، ذكر رئيس الجمهورية الجزائرية بموقف بلاده تجاه الوحدة الترابية للمغرب وهي السياسة التي نهجها سابقوه وينهجها النظام العسكري الذي نصّبه رئيسا في ظل حراك قوي رافض لا زال مستمرا، وأكد على أن قضية الصحراء المغربية « هي مسألة تصفية استعمار، مسجلة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي »، مضيفا « أنه ينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء ».

وشدد تبون على أن الجزائر » ستسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين علاقات الأخوة والتعاون مع دول المغرب العربي »، مؤكدا أنه « لن يصدر منها ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم ».

وقال في نفس السياق: « أعلن بوضوح أن الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء ».

وسبق للرئيس الجديد أن اشترط على المملكة المغربية، في ما يخصُّ فتح الحدود بين البلدين، تقديم « اعتذار رسمي إلى الجزائر، بعد قضية بقاء جزائريين محصورين في الأراضي المغربية، وتطبيق الفيزا على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية آنذاك »، مذكرا بأن قرار إغلاق الحدود مع المملكة المغربية لم يكن بسبب نزاع الصحراء، مضيفا أن « الجزائر ترفض رواية توريطها في قضية تفجيرات أطلس إسني بمراكش عام 1994، وقرار المملكة حينها فرض « الفيزا » على الجزائريين لدخول المغرب من طرف أحادي ».

للتذكير، سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن بعث برقية تهنئة للسيد عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه « على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية ».

وأضاف جلالة الملك أنه « إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري « .