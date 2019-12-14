مدينة وجدة تتعزز بمصحة …باستور …متعددة الاختصاصات ..ولأول مرة بوجدة التخصص ايضا في جراحة القلب المفتوح VIDEO

تعززت مدينة وجدة خلال هذا الأسبوع بتدشين مصحة جديدة متعددة الاختصاصات … » مصحة باستور » ،…مجهزة باحدث التقنيات الطبية ، في مجال مختلف انواع الجراحة ، حيث ان الجديد الذي يميز مصحة باستور انها اول مصحة بالجهة الشرقية ستكون قادرة على اجراء عمليات جراحية على القلب المفتوح …والتي سيتكلف بها البروفيسور مركاد ابراهيم المتخصص في جراحة القلب ، جراحة الصدر والرئتين ، التنشيط القلبي ، جراحة الشرايين ، وجراحة الأوردة ( الدوالي ) ….مع العلم ان هذا النوع من العمليات ـ القلب المفتوح ـ كانت تنجز سابقا اما بمصحات الرباط او الدار البيضاء …

هذا ومن بين افراد الطاقم الطبي للمصحة ، الدكتور لعريبي مصطفى ، المتخصص في جراحة الجهاز الهضمي ، الجراحة بالمنظار ، جراحة الأورام ، وجراحة البواسر …والدكتور العريبي مصطفى معروف لدى ساكنة وجدة بكفاءته ، ومهنيته ، ونزاهته ،وحسن خلقه في التعامل مع المرضى ، وهي الخصال التي يشهد له بها كل الذين اجرى لهم عمليات جراحية بمستشفى الفارابي …

كذا يوجد بمصحة باستور بوجدة الدكتور خالد حسن ـ الطب العام ، والكشف بالصدى