في حوار حصري خص به السيد عمر بوكابوس النائب الأول لعمر حجيرة ، الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » تحدث فيه عن مجموعة من الحقائق والأسرار التي يكشف عنها لأول مرة والتي تتعلق بكيفية تسيير وتدبير الجماعة الحضرية …..

السيد عمر بوكابوس المعروف برزانته ، وهدوئه ، وحنكته ….وحكمته في التعامل سواء مع اعضاء المجلس او مع المواطنين ، عمر بوكابوس الذي ندب نفسه لخدمة الصالح العام بالجماعة الحضرية …..والذي يشتغل في صمت بعيدا عن اضواء مختلف وسائل الاعلام ……كان اليوم مضطرا بان يخص الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بهذا الحوار الحصري ، الذي يسعى من خلاله تنوير الرأي العام الوجدي بمجموعة من الحقائق التي يجهلها والتي كانت وراء عرقلة السير العادي لدواليب مجلس الجماعة الحضرية وهي عراقيل يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الرئيس عمر حجيرة …..فاذا كان المثل العامي يقول : » راه الخيال طاح من فوق العود …قيل راه من الخيمة خرج مايل » معتبرا ان الخطأ بدأ بالأساس منذ اللحظة الأولى التي تم فيها انتخاب عمر حجيرة رئيسا للجماعة الحضرية وقد احتل المرتبة الأخيرة بعد فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية ، وتقديم عمر حجيرة استقالته في نفس اللحظة حيث لم يصوت على المكتب المنتخب ….ليقوم بعد ذلك بالطعن في انتخاب المكتب ويخسر القضية …ومع ذلك يقول السيد عمر بوكابوس اعتبرنا ان مصلحة الساكنة فوق كل الاعتبارات ، وحاولنا العمل من اجل ذلك ، الا ان الرئيس عمر حجيرة استفرد لوحده بتسيير الجماعة ….حتى في حالة غيابه لم يكن ينتدب من ينوب عنه مهما طال غيابه ….

كما تحدث السيد عمر بوكابوس ، عن البلاغ الأول ، والثاني الذين قام مكتب فرع حزب الاستقلال باصدارها …حيث تحدث اتهم البلاغ الثاني مختلف الفرقاء الذين صوتوا لرفض الميزانية بانها حملة انتخابية قبل الأوان …وهو ما زاد الطين بلة ….حيث اعتبر النائب الأول لرئيس الجماعة انه سواء كانت الحملة الانتخابية سابقة لأوانها ، او خلال اوانها ، فان ذلك لن يضر عمر حجيرة في شيء طالما انه يعرف انه حتى وان احتل المرتبة الأخيرة سيناور مرة اخرى للفوز بالرئاسة كما حدث خلال الاستحقاقات السابقة …

جقائق اخرى مثيرة ….بما في ذلك اسرار رفض ميزانية 2020 ….ولماذا يتحمل الرئيس عمر حجيرة وحده مسؤولية رفضها…,ومسؤولية البلوكاج …ومسؤولية الدورات التي اصبح مجلس وجدة معروفا بها من بين سائر المجالس اعني » اجراء الدورات بمن حضر …وووو ….

كل هذه الحقائق تقدمها لكم » وجدة سيتي » في التسجيل المصور رفقته ….