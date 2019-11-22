حسن مرزاق رئيس جمعية فضاء المولودية …قرار حرمان الجمهور الوجي والبركاني من الديربي …هو كيل بمكيالين VIDEO

اعتبر السيد حسن مرزاق رئيس جمعية فضاء المولودية خلال لقاء خص به الموقع الرياضي www.mco.ma والجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » صباح يومه الجمعة 22 نونبر 2019 ان قرار السطات الولائية باجراء مقابلة الديربي بين مولودية وجدة والنهضة البركانية بدون جمهور ، هو قرار يتسم بنوع من الحيف في حق الرياضة بالجخة الشرقية ، فان يتم حرمان الجماهير الوجدية والبركانية بمتابعة المقابلة تحت ذريعة دواعي امنية ، حجة غير مقنعة ، وذلك لأنه وفي ابعد تقدير سوف لا يتجاوز الجمهور حوالي 20 او 25 الف …..في حين ان ديربي الرجاء والوداد يتجاوز حوالي 50 او 60 الف ، ورغم الأحداث العنيفة التي تسجل خلال كل الديربيات ، ومع ذلك لم يحدث ابدا ان قامت السلطات الولائية بالدار البيضاء ان منعت الجمهور من متابعة الديربي البيضاوي ….واضاف السيد حسن مرزاق ان منع الجمهور الرياضي الوجدي من متابعة ديربي السندباد يعتبر كيلا بمكيالين ….

هذا واسر السيد حسن مرزاق لنا انه لم يتوقف هو الآخر عن اجراء عدة اتصالات طيلة يومه الجمعة مع العديد من المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين ، وكذا بعض النواب البرلمانيين ، والمنتخبين ، قصد ايجاد مخرج لهذه الأزمة الرياضية ….و تتراجع السلطات عن قرارها …..وهو ما تم بالفعل