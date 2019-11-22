اصدر فرع مكتب حزب الاستقلال بوجدة بيانا شديد اللهجة ضد الفرقاء المكونين لمجلس الجماعة الحضرية لوجدة ،( الأصالة والمعاصرة ، والعدالة والتنمية ) وذلك بناء على اصطفاف اغلبية اعضاء المكتب ضد الرئيس عمر حجيرة ، ورغم كل المفاوضات واللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية مع مختلف الأعضاء قبل مناقشة الميزانية ، الا ان كل ذلك لم يؤتي اكله ، حيث اصبح مجلس جماعة وجدة مشلولا بشكل كلي ، مما جر انتقادات قوية من طرف المتتبعين للشأن المحلي بمدينة زيري …..معتبرين ان ما وصل اليه المجلس كان متوقعا منذ اللحظة التي انتخب فيها عمر حجيرة رئيسا ، حيث انفجر الصراع في حينه مما دفع بالرئيس اعلان استقالته بعد دقائق من انتخابه …غير ان البنود القانونية عطلت الاستقالة آنذاك …مما جعل عمر حجيرة يتراجع عن قراره ويتشبث برئاسة المجلس ….

وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن مكتب فرع حزب الاستقلال بوجدة ( ملحوظة الفيديو للحظة انتخاب عمر حجيرة رئيسا يوم 29 شتنبر 2015 وبدء الصراع منذ الدقيقة الأولى من انتخابه …..: » منين اخرج من الخيمة اخرج مايل )

بيان فرع حزب الاستقلال وجدة

تداول مكتب فرع حزب الاستقلال لوجدة في اجتماعه الاسبوعي في مستجدات التدبير الجماعي لمدينة وجدة واستمع لتقرير فريق مستشاري الحزب حول ظروف اشتغال الأغلبية داخل الجماعة وتداول ايضا رفض ميزانية الجماعة لسنة 2020 أثر الدورة الاستثنائية المخصصة لقراءة ثانية لمشروع الميزانية.

ومكتب الفرع إذ يسجل بمرارة البداية المبكرة للحملة الانتخابية على حساب المدينة وساكنتها واستمرار سياسة البلوكاج الغير المبررة والمضرة بمصالح الساكنة وتنصل الحزب الحليف ضمن الاغلبية المسيرة من التزاماته .

يسجل ما يلي:

ان قرار اصطفاف الفريق المسير مع المعارضة لرفض مشروع الميزانية يعتبر اخلالا خطيرا وصورة جديدة من العبث الذي عرفه هذا المجلس منذ اليوم الاول، وحلقة جديدة من تبخيس العمل السياسي الناضج والمسؤول.

يتاسف لبلوغ مهمة الانتداب الجماعي مستوى مماثلا من الاستخفاف والحربائية و يحذر من تاثير الخلافات والانقسامات الداخلية لمكونات المجلس على السير العادي للجماعة .

يستهجن المواقف الغريبة للفريق المحسوب على المعارضة والتي لا تقدم بدائل موضوعية لخطة التسيير بقدر ما تمعن في خطاب الغوغائية المكشوفة.

يستغرب كيف يستفيد جزء من فريق البيجيدي من التسيير بتراس عدد من لجان المجلس ثم يستعير في جلسات المجلس خطاب المظلومية والمعارضة ويصوت كذلك ضد ميزانية المدينة.

يدين بشدة الخطاب الغريب والتحريضي المتحامل لعضو فريق البيجيدي في حق رئيس المجلس في جلسة سابقة ويدعو سلطة الوصاية الي ترتيب تبعاته القانونية تحصينا لسمعة مؤسسات الدولة والمنتخبين .

يقرر عقد سلسلة لقاءات تواصلية مع المناضلين والساكنة باحياء ومقاطعات المدينة لوضعها في صورة حقائق وتجليات كل ما يقع بالجماعة

يواصل النظر في الموضوع على مستوى هيئات الحزب الجهوية الاقليمية والوطنية