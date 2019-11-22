حديث عن استقالة رئيس نادي المولودية الوجدية محمد هوار ومكتبه…في ظل غياب اي تواصل مع الصحافة والاعلام

في ظل غياب اي تواصل مع وسائل الاعلام والصحافة من طرف رئيس نادي المولودية الوجدية بخصوص قرار السلطات المحلية باجراء مقابلة الديربي بين مولودية وجدة والنهضة البركانية بالملعب الشرفي بوجدة بدون جمهور ….وامام الغضب الجماهيري الذي اثاره قرار السلطات المحلية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي صبت جام غضبها على رئيس المولودية الوجدية محمد هوار باعتباره رئيسا ضعيفا امام السلطات المحلية ، وكذا مكتب المولودية الوجدية الذي لم يقم لحد الآن الا بابلاغ الجمهور الوجدي ، انه توصل بقرار من السلطات المحلية تخبره باجراء مقابلة الديربي بدون جمهور ….وفي الوقت الذي حاولنا الاتصال برئيس المولودية الوجدية محمد هوار الذي ظل هاتفه يرن دون الاجابة

امام كل هذه الحيثيات يروج بمواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس نادي المولودية الوجدية محمد هوار ومكتبه قرروا تقدين استقالة جماعية ….لذا نتساءل وفي حالة ما اذا كان خبر الاستقالة هذا صحيحا : هل هو قرار نهائي ام هو مجرد جس لنبض السلطات المحلية لكي تتراجع عن قرارها …على اي يبقى الأمر هو شد الحبل ….واذا ما كان قرار مكتب المولودية الوجدية هذا صحيحا فانه سيكون بالفعل قرارا شجاعا …,وسيحسب له …..

على اي ستكون الساعات القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت