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استسلام نادي المولودية الوجدية لكرة القدم لقرار ألسلطات المحلية بوجدة …باجراء ديربي المولودية والنهضة البركانية بدون جمهور

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بعدما عاشت الجماهير الرياضية ومحبي المولودية الوجدية طيلة يوم امس على اعصابهم بخصوص خبر اجراء ديربي المولودية الوجدية والنهضة البركانية بدون جمهور ، اصدر نادي المولودية الوجدية مساء يومه الخميس 21 نونبر 2019 بلاغا يعلن فيه استسلامه لقرار السلطات المحلية ، ليخبر بذلك الجماهير الرياضية الوجدية بهذا القرار …الذي اثار غضب محبي السندباد …..وفيما يلي بلاغ مكتب نادي المولودية الودية
بلاغ بخصوص مقابلة المولودية و النهضة
توصل نادي المولودية الوجدية لكرة القدم مساء يومه الخميس 21نونبر 2019، بقرار السلطات المحلية إجراء مباراة فريقي المولودية الوجدية والنهضة الرياضية البركانية، المبرمجة ليوم الأحد 24 نونبر 2019 على الساعة الخامسة مساء، بالمركب الشرفي بوجدة بدون جمهور، لدواع أمنية
وإننا، نحن المكتب المسير لنادي المولودية الوجدية، نجد أنفسنا ملزمين بتقبل هذا القرار الذي سيحرم محبي ومشجعي الفريق من متابعة ديربي الشرق، الذي طالما انتظروه لدعم فريقهم، وتأكيد روحهم الرياضية العالية التي طالما تحلو بها، ولتأكيد أواصر الأخوة والمحبة بين جماهير وجدة وبركان بصفة خاصة والجماهير الرياضية بصفة عامة. أملنا في المكتب المسير لنادي المولودية الوجدية ألا تتكرر مثل هذه الإجراءات التي لا تخدم المصلحة الرياضة الوطنية، ومصلحة الفريق ومصلحة المحبين والمشجعين.

 
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