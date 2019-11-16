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الدكتور عبدالله الادريسي عميد كلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة يناقش علاقة الاعلام الالكتروني بالتنمية الاجتماعية VIDEO

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خلال مناقشة رسالة نيل شهادة الماستر للزميل مصطفى قشنني ، حول موضوع  » دور الاعلام الالكتروني في التنمية الاجتماعية  » …تدخل الدكتور غبد الله الادريسي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  حيث تطرق لأهمية الرسالة ، وجدتها ، وأهميتها المعرفية والعلمية والاعلامية ، لأنها تتطرق الى موضوع يعتبر من الأهمية بمكان ، خصوصا في ظل ما يعرفه الحقل الاعلامي من الانتشار الواسع للصحافة الالكترونية ….حيث اختلط الغث بالسمين ، .والحابل بالنابل ….واصبح كل من هب ودب ينشيء موقعا الكترونيا ويعتبر نفسه صحافي ، حيث يقوم بنشر ـ ليس مقالات مهنية ـ وانما ترهات ، واخبار كاذبة ، او مقالات تفتقد الى كل الأساليب الاخلاقية والمهنية …..
الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » التي كانت حاضرة خلال هذه المناقشة ، ونظرا لأهمية مداخلة السيد عميد كلية الحقوق …فلقد ارتأينا بث التسجيل الكامل لها …تعميما للفائدة ….,والمزيد من النقاش

 
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