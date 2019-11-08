وقائع الحفل الذي نظمته كلية الطب على شرف الطلبة الفائزين في المباراة الدولية للمحاكاة الطبية VIDEO
نظمت كلية الطب والصيدلة بوجدة حفلا متميزا على شرف طلبة الكلية الفائزين في المباراة الدولية للمحاكات الطبية …الحفل الذي ترأسه البروفيسور عبدالرحيم العزوزي عميد كلية الطب والصيدلة ، بحضور ممثل عن جهة الشرق ،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ومدير الأكاديمية ، وممثل عن المجلس العلمي المحلي بوجدة ، وعدد من أساتذة كلية الطب ، بالاضافة الى الأساتذة الذين كانوا وراء هذا التتويج الدولي
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والجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » اللذين تابعا وقائع هذا الحفل المتميز ، يقدمان لزوارهما التسجيل الكامل لمختلف فقراته
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