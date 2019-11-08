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وقائع الحفل الذي نظمته كلية الطب على شرف الطلبة الفائزين في المباراة الدولية للمحاكاة الطبية VIDEO

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نظمت كلية الطب والصيدلة بوجدة حفلا متميزا على شرف طلبة الكلية الفائزين في المباراة الدولية للمحاكات الطبية …الحفل الذي ترأسه البروفيسور عبدالرحيم العزوزي عميد كلية الطب والصيدلة ، بحضور ممثل عن جهة الشرق ،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ومدير الأكاديمية ، وممثل عن المجلس العلمي المحلي بوجدة ، وعدد من أساتذة كلية الطب ، بالاضافة الى الأساتذة الذين كانوا وراء هذا التتويج الدولي
الموقع الالكتروني المتخصص في مجال الطب والصيدلة www.medcursus.com
والجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » اللذين تابعا وقائع هذا الحفل المتميز ، يقدمان لزوارهما التسجيل الكامل لمختلف فقراته

 
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