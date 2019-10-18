عمار سعداني الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني: الصحراء مغربية وعناصر البوليزاريو يتجولون بأموال الجزائر في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا

عبدالقادر كتــرة

في تصريح جريء ، عمار سعداني، اعتبر الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، في حوار مع « TSA الجزائر » (أول موقع إلكتروني جزائري) يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، (اعتبر) من الناحية التاريخية، الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، « وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليزاريو منذ أكثر من 50 سنة. دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة « .

سعداني الذي يعدّ من أبرز رجال العمل السياسي في الجزائر، وأكثرهم إثارة للجدل وجرأة على « التابوهات » السياسية، شدد على أن العلاقة بين الجزائر والمغرب، هي أكبر من هذا الموضوع، مضيفا » والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغير في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا ».

وعبر عن أمله في أن هذه المتغيرات يمكن أن تؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا.

وأشار في آخر تصريحه إلى أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب، مذكرا بأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، « :فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها. هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر ».