VIDEO السيد عادل زروالي عامري المدير الاقليمي لمديرية وجدة أنجاد يعقد ندوة صحفية حول الدخول المدرسي 2019/2020

في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030وخاصة الشق المتعلق بتعبئة وتعزيز أدوار الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية ، وتنفيذا لمقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي ينص على تتبع ومواكبة مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي 2020/2019، وتفعيلا لمخطط المديرية الإقليمية وجدة انجاد للتواصل ، وبهدف تقاسم المستجدات والمعطيات الخاصة بقطاع التربية والتكوين مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية لتعزيز آليات التواصل لتنوير الرأي العام بمعطيات حول المدرسة المغربية ، عقد السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد يومه الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 بقاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية ندوة صحفية مع السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية ، بحضور السادة رؤساء المصالح والمراكز بالمديرية .

استهل السيد المدير الإقليمي هذه الندوة الصحفية بكلمة رحب من خلالها بالحضور، مذكرا فيها بالسياق التي تندرج فيه هذه الندوة والمتمثل أساسا في التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد فيها على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لقطاع التربية والتكوين مع جعل إصلاح المنظومة التربوية في صدارة الإصلاحات التي تعرفها المملكة المغربية لتحقيق التنمية المنشودة، إضافة إلى صدور القانون الإطار 51.17بالجريدة الرسمية مع الإشارة إلى أهم النقط الواردة فيه.

وخلال هذه الندوة، قدم السيد المدير الإقليمي عرضا شاملا حول الدخول المدرسي الحالي، تضمن المعطيات المتعلقة بتوسيع العرض التربوي، والدعم الاجتماعي، والموارد البشرية، والبنيات التربوية، مسلطا الضوء على المشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة وخاصة مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي ومختلف المشاريع والعمليات التربوية المنجزة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي.

وقد أغنى هذه الندوة الصحفية مداخلات السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، الذين ثمنوا هذه المبادرة التواصلية، وأشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية الإقليمية ومختلف الشركاء للارتقاء بالمنظومة التربوية ، مسجلين بعض الإكراهات لإيجاد الحلول المشتركة الكفيلة بتجاوزها وتحقيق التعبئة المجتمعية الشاملة للنهوض بالمدرسة المغربية.

مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد