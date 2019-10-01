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الاستاذ مصطفى قشنني يناقش رسالته لنيل شهادة الماستر في موضوع : الاعلام الالكتروني والتنمية الاجتماعية VIDEO

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ناقش الأستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة  رسالته لنيل شهادة الماستر  بشعبة  انظمة وأدوات تدبير التطوع بالمغرب  ، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بوجدة  ،  في موضوع : الاعلام الالكتروني  والتنمية الاجتماعية : دراسة  تحليلية للصحافة الالكترونية  بالمغرب أنموذجا  ….حيث كانت لجنة  الاشراف والمناقشة تتكون من الدكتور محمد بالعوشي   رئيسا ومشرفا ، والدكتور عبدالله الادريسي عميد كلية الحقوق عضوا ، والدكتور الهبري الهبري عضوا ….وبعد العرض والمناقشة ، ومداولة اللجنة تم منح شهادة الماستر للطالب الباحث  مصطفى قشنني بنقطة 20/17

وبهذه المناسبة نتقدم الى الزميل مصطفى قشنني باصدق عبارات التهاني ، متمنين له المزيد من االتوفيق والنجاح …

 
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