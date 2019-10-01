الاستاذ مصطفى قشنني يناقش رسالته لنيل شهادة الماستر في موضوع : الاعلام الالكتروني والتنمية الاجتماعية VIDEO

ناقش الأستاذ مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة رسالته لنيل شهادة الماستر بشعبة انظمة وأدوات تدبير التطوع بالمغرب ، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، في موضوع : الاعلام الالكتروني والتنمية الاجتماعية : دراسة تحليلية للصحافة الالكترونية بالمغرب أنموذجا ….حيث كانت لجنة الاشراف والمناقشة تتكون من الدكتور محمد بالعوشي رئيسا ومشرفا ، والدكتور عبدالله الادريسي عميد كلية الحقوق عضوا ، والدكتور الهبري الهبري عضوا ….وبعد العرض والمناقشة ، ومداولة اللجنة تم منح شهادة الماستر للطالب الباحث مصطفى قشنني بنقطة 20/17

وبهذه المناسبة نتقدم الى الزميل مصطفى قشنني باصدق عبارات التهاني ، متمنين له المزيد من االتوفيق والنجاح …