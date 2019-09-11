VIDEO مجلس جهة الشرق يعقد دورة استثنائية لتقييم عمل المجلس ودعم الاستثمار

احتضن مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 09 شتنبر الجاري، أشغال الدورة الاستثنائية التي ترأسها السيد خالد السبيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، بحضور السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة أعضاء ونواب رئيس مجلس الجهة، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة.

وتضمن جدول أعمال الدورة 6 نقط تتعلق ب »عرض حول تقدم أشغال إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب؛ عرض حول تقدم أشغال تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي على مستوى جهة الشرق؛ دراسة تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية؛ الدراسة والمصادقة على تعديل دفتر التحملات المتعلق بدعم الاستثمار؛ تحويلات مالية: دفع حصة جهة الشرق في صندوق تنمية الاستثمار FIRO؛ تغطية تكاليف تسيير المنتزه الايكولوجي الشمالي بوجدة؛ تخصيص مبلغ 1000.000 (مليون درهم)، لفائدة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة، و الموافقة على اقتناء بقعة أرضية من أجل توسعة المنصة الجهوية لتقييم وتثمين المواد والمنتجات المحلية بتكنوبول وجدة ».

وقال السيد خالد السبيع النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة الاستثنائية تم تخصيصها لمجموعة من النقط المرتبطة بتقييم عمل مجلس جهة الشرق، لا سيما وأن جدول الأعمال تضمن نقط أساسية تتعلق بتقديم الدراسة حول التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأوضح السيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، أن التصميم الجهوي يعتبر وثيقة مرجعية تحدد تدخلات مختلف الشركاء والمتدخلين على مستوى تراب الجهة لمدة تناهز 25 سنة، وأن الوثيقة تنجز في إطار التناغم مع مختلف المتدخلين.

وأضاف قائلا: »نسبة إنجاز الوثيقة جد مقبولة، إذ قمنا بالمرحلة الأولية المرتبطة بإعداد المنهجية والتشخيص العام، والتشخيص على مستوى الأقاليم، وبعد سننتقل إلى تحديد المعالم الاستراتيجية للتدخل قبل إعداد التقرير التركيبي المرتبط بالتصميم الجهوي لإعداد التراب ». ولفت إلى أن برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، هو مشروع يحظى بعناية ملكية وكلفته المالية على مستوى تراب المملكة تناهز حوالي 55 مليار درهم، وجهة الشرق تستفيد بحوالي 5.2 مليار درهم.