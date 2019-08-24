لجنة الإشراف على عمل حزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة، في بلاغ رقم 2 تعلن عن فتح باب تقديم طلبات العضوية

أعلنت لجنة الإشراف على عمل حزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة، في بلاغ رقم 2 عن فتح باب تقديم طلبات العضوية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 26 غشت الجاري.

وهذا نص البلاغ كاملا:

الأمانة العامة

لجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة

بلاغ رقم 2

بناء على قرار لجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة الصادر في بلاغها بتاريخ 03 غشت 2019 والقاضي بــ » فتح باب تقديم طلبات العضوية في أقرب الآجال الممكنة، أخذا بعين الاعتبار أيام العطلة وعيد الأضحى المبارك « ، تعلن لجنة الإشراف أن الشروع في تلقي طلبات العضوية من طرف لجنة الإشراف حسب المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب سيكون ابتداء من يوم الإثنين 26 غشت الجاري وذلك بإحدى الوسائل التالية:

وضعها مباشرة لدى الإدارة الإقليمية للحزب بالمقر الإقليمي المتواجد بالعنوان التالي: زنقة سيدي الجيلالي، رقم 7 (ساحة المغرب)، وجدة؛

إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للجنة في العنوان التالي: com_oujda@pjd.ma؛

تسليمها مباشرة لأي عضو من أعضاء لجنة الإشراف.

مع التذكير أن الأولوية في منح العضوية ستكون للمحليات التي كانت قائمة قبل قرار الحل، خارج مدينة وجدة من جهة، وللطلبات المقدمة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الغرف المهنية من جهة أخرى؛ وذلك تنفيذا لما ورد في قرار الأمانة العامة بهذا الخصوص.

وتجدون رفقته نموذج طلب العضوية.

الرباط في: الخميس 20 ذي الحجة 1440هـ الموافق لـ 22 غشت 2019م