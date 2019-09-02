شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن بيع محلات تجارية بمدينة السعيدية

اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح

عملية

green House

محلات تجارية بمدينة السعيدية

تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح المحلات التجارية المتواجدة بالطابق السفلي لعمارات عملية

Green House

بمدينة السعيدية حسب الجدول التالي :

عدد الوحدات : 14 ….نوعها : محلات تجارية ….المساحة ما بين 34 و 186 متر مربع

فعلى الراغبين في الاستفادة أن يتقدموا مباشرة الى وكالة العمران بركان الكائنة بملتقى شارع بئر انزران وشارع السلطان مولاي محمد ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان

للمزيد من المعلومات ، المرجو الاتصال بالهاتف : 0536616263