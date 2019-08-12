الوكــالة المستقلـــة الجمــــاعيــــة لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة : بلاغ
بـــــلاغ
في إطار الإستعدادات الإستثنائية لتدبير حاجيات مدينة وجدة من الماء الشروب بمناسبة عيد الأضحى المبارك و في إطار الإجتماعات التنسيقية للجنة اليقظة تحت إشراف السلطات الولائية و بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، قامت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدبير عملية التزويد بالماء الشروب خلال فترة عيد الأضحى الذي يعرف استهلاكا استثنائيا للماء الصالح للشرب.
و رغم الأعطاب الكهربائية التي عرفتها بعض المنشات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، يوم 6 غشت على مستوى بعض الأثقاب المائية و يومي 9 و 10 غشت على مستوى منشات المعالجة بسد مشرع حمادي التي أثرت بشكل ملحوظ على نسبة ملئ الخزانات ، فقد تمكنت الوكالة من ضمان تلبية حاجيات ساكنة مدينة وجدة من الماء الشروب التي بلغت ذروتها خلال هدا اليوم بصبيب استثنائي بلغ 1600 لتر في الثانية و ضمان توزيع عادي و منتظم للماء الى حدود الساعة الثانية زوالا.
وقد عرفت بعض الأحياء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال اضطرابا في التزود بالماء خصوصا في الأحياء المتواجدة بالمناطق المرتفعة بالمدينة ، و قد تعبأت جميع مصالح الوكالة لتعود عملية التزود بالماء بشكل عادي و منتظم بهذه الأحياء و ذلك ابتداء من الساعة السادسة بعد الزوال.
وبهذه المناسبة تتقدم الوكالة و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب باعتذارهما عن هذا العطب الخارج عن إرادتهما و تتمنى لجميع ساكنة مدينة وجدة عيدا مباركا سعيدا.
4 Comments
لا نقبل اعتذار
محاسبة المسؤول الفاشل
هادي هدرة شارع. لحبوس طول اايوم مقطوع فاتورة طالعة
بدل الاعتذار، ادفعو استقالتكم ،ليس لكم كفاءة ولا ضمير
حي قادة حسين من صباح الباكر الى ٧ مساء الماء مقطوع يوم العيد الله ياخد فيكم الحق و الورقة ديال الماء تبعوها و باز