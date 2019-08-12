الوكــالة المستقلـــة الجمــــاعيــــة لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة : بلاغ

بـــــلاغ

في إطار الإستعدادات الإستثنائية لتدبير حاجيات مدينة وجدة من الماء الشروب بمناسبة عيد الأضحى المبارك و في إطار الإجتماعات التنسيقية للجنة اليقظة تحت إشراف السلطات الولائية و بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، قامت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدبير عملية التزويد بالماء الشروب خلال فترة عيد الأضحى الذي يعرف استهلاكا استثنائيا للماء الصالح للشرب.

و رغم الأعطاب الكهربائية التي عرفتها بعض المنشات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، يوم 6 غشت على مستوى بعض الأثقاب المائية و يومي 9 و 10 غشت على مستوى منشات المعالجة بسد مشرع حمادي التي أثرت بشكل ملحوظ على نسبة ملئ الخزانات ، فقد تمكنت الوكالة من ضمان تلبية حاجيات ساكنة مدينة وجدة من الماء الشروب التي بلغت ذروتها خلال هدا اليوم بصبيب استثنائي بلغ 1600 لتر في الثانية و ضمان توزيع عادي و منتظم للماء الى حدود الساعة الثانية زوالا.

وقد عرفت بعض الأحياء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال اضطرابا في التزود بالماء خصوصا في الأحياء المتواجدة بالمناطق المرتفعة بالمدينة ، و قد تعبأت جميع مصالح الوكالة لتعود عملية التزود بالماء بشكل عادي و منتظم بهذه الأحياء و ذلك ابتداء من الساعة السادسة بعد الزوال.

وبهذه المناسبة تتقدم الوكالة و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب باعتذارهما عن هذا العطب الخارج عن إرادتهما و تتمنى لجميع ساكنة مدينة وجدة عيدا مباركا سعيدا.