مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة السيد عبدالكريم الداودي يقدم حصيلة خمس سنوات على انطلاق خدمات المستشفى الجامعي بوجدة VIDEO

تنظيم يوم إعلامي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

يوم الأربعاء 07 غشت 2019، نظم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يوم إعلامي بمناسبة مرور 5 سنوات على تدشين الملك محمد السادس نصره الله للمركز، بحضور مجموعة من الصحفيين، حيث قدم مدير المركز حصيلة 5 سنوات، ومنجزات التي حققها المركز خلال هذه المدة والاكراهات التي واجهها و يواجهها، و كذا المشاريع المبرمجة و تلك التي في طور الإنجاز.

و قد عرفت حصيلة المركز منذ افتتاحه تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية (consultations) بمختلف التخصصات 894 438 استشارة، وتم استشفاء (hospitalisations) ما يناهز 342 72 مريض، و 638 79 تم استشفاؤهم بمستشفى النهار، في حين استقبلت مختلف مصالح المستعجلات التابعة للمركز أزيد من 036 293مريضا من بينهم 949 37 تم استشفاءهم.

كما تمكنت مصلحة الأشعة من تحقيق ما يقارب 514 250 فحص، من بينها 784 16 فحص بجهاز الرنين المغناطيسي (IRM)، 053 49 فحص بجهاز السكانير، 755 154 فحص بالأشعة القياسية (Radiologie standard). المختبر المركزي من جهته أنجز ما مجموعه 965 111 2 تحليل طبي، في حين قامت مصلحة الكشوفات الوظيفية بما مجموعه 972 27 تدخل.

فيما يخص المركب الجراحي للمركز فقد تمكن، بدوره، من إنجاز ما يناهز 793 33 تدخل جراحي.

أما فيما يخص مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU05) فقد استقبلت 319 267 1 مكالمة هاتفية تمكنت من خلالها من التكفل ب 997 11 تدخل طبي ميداني، وإسعاف 14845 حالة استعجالية بواسطة المروحية الطبية.

و قد تراوحت نسبة المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) ما بين 75% و 84% من مجموع المرضى الوافدين على المركز منذ افتتاحه.