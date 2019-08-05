الدكتور مصطفى بنحمزة في كلمة لقاء ـ يوم القرآن الكريم : الحامل للقرآن الكريم ، ومتعهده بالتلاوة ، لا يصابون بمرض الزهاير VIDEO

خلال الدورة 19 للقرآن الكريم التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بوجدة كل صيف ، بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والانسانية ، وفي كلمته عن اهمية هذا العمل التطوعي الذي يقوم به المحفظون والمحفظات للأطفال في مختلف الأعمار خلال العطلة الصيفية ، وبعد ان اثنى الدكتور العلامة مصطفى بنحمزة على كل المساهمين في انجاح هذا العمل الاحساني الكبير ، من اعضاء المجلس العملي ، ومحفظين ومحفظات ، بالاضافة الى كل المحسنين والمحسنات الذي ساهموا ماديا لتوفير كل الظروف لانجاح هذه الدورات القرآنية ….

بعذ ذلك تحدث الدكتور عن اهمية وفضل حفظ القرآن الكريم ، معتبرا ان الحامل لكتاب الله ومتعهده بالتلاوة والقراءة والترتيل لا يصاب بمرض الزهايمر ، وهذا فضل من الله لكل حامل لكتابه ….

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي تقدم التسجيل الكامل لكلمة الدكتور مصطفى بنحمزة حول فضل القرآن ، وفضل حامله ، وقارئه

التسجيل المصور الكامل لتفاصيل هذا اللقاء الكبير : يوم القرآن الكريم …سنقدمها كاملة قريبا ….