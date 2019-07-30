ساكنة مدينة وجدة تتساءل عن سر اختفاء مظاهر الزينة و الاحتفال والفرحة بعيد العرش خلال هذه السنة

لاحظت ساكنة مدينة وجدة اختفاء مختلف مظاهر الاحتفال والفرحة بالذكرى العشرينية لعيد العرش المجيد خلال هذه السنة ، حيث لاحظ الكل انه باستثناء بعض الأعلام التي تعد على رؤوس الأصابع والتي تم تثبيتها امام مقر الولاية الجديدة والقديمة ، ولافتة يتيمة بباب حديقة للاعائشة …. لا وجود لأية اعلام بمختلف شوارع المدينة ، حيث لا يمكن التمييز بين مناسبة عيد العرش لهذه السنة و الذي يعتبر من الأعياد الوطنية الكبرى ، وبين باقي ايام مدينة وجدة البئيسة …مما دفع بالعديد من المواطنين والملاحظين طرح عدة تساؤلات عن هذا الوضع الشاذ ….حيث لا وجود للافتات التي كانت خلال السنوات الفارطة ترفع شعارات تخليد هذه المناسبة الوطنية الكبرى ، وتجدد البيعة لصاحب الجلالة ، بمناسبة اعتلاء عرش اسلافه المنعمين ، لتظل الشوارع الرئيسية عادية ولم ترفع بها الأعلام الوطنية كما في الماضي ، كما اختفت مختلف انارات الزينة التي كانت تتزين بها شوارع المدينة ، حيث يسود الظلام ، والبؤس ، والحزن ، وكأن مدينة وجدة تعيش ماتما وليس عيدا وطنيا يعتبر بالنسبة للمواطين المغاربة بصفة عامة ، وساكنة مدينة وجدة بصفة خاصة من الأعياد التي يجب ايلاءها كل الاهتمام والتقدير بابراز كل انواع الفرحة والزينة التي تعبر عن الوطنية الصادقة ، والتشبث باهداب العرش العلوي المجيد ، وتجديد البيعة لصاحب الجلالة …

ومما زاد الطين بلة هو ان المدينة لم تعرف خلال هذه السنة تدشين اية مشاريع لا تنموية ولا اجتماعية …وكأن هناك ارادة قوية لخنق انفاس مدينة زيري بن عطية ، حيث يعيش جل المسؤولين في سبات عميق …وفق قاعدة » فاقد الشيء لا يعطيه »

طبعا ان » الاكتئاب » الذي تعرفه مدينة وجدة والذي فرض عليها خلال هذا اليوم الوطني الكبير يجعلنا نلتمس من كل المسؤولين على المدينة توضيح الأمر للمواطنين وذلك جوابا على السؤال المتداول بين المهتمين والمتتبعين للشأن العام بالمدينة :

فهل عدم احتفال مدينة وجدة و اختفاء مختلف مظاهر الزينة التي كانت المدينة تعرفها خلال السنوات الفارطة احتفاء بعيد العرش …هو نتيجة للامبالاة المسؤولين المحليين ، أم ان الأمر يتعلق بتعليمات عليا ؟