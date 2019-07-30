المولودية الوجدية : انتدابات وازنة و تأجيل معسكر تركيا

يواصل فريق المولودية الوجدية استعداداته لطواحين البطولة بمركز التكوين التابع للنادي، تحت قيادة المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة ، يساعده طاقم تقني جديد يتكون من عبدالرزاق بلعربي مدربا مساعدا و المعد البدني عبدالحكيم محرق، ومحمد البوعبدلاوي ( الحارس السابق للفريق الوجدي) مدربا للحراس.

و بخصوص الانتدابات فقد عزز الفريق صفوفه بترسانة من اللاعبين ، من طينة اللاعبين الكبار الامر يتعلق بكل من المهاجم هشام العروي (28 سنة) الدي تعاقد مع الفريق لموسمين اثنين ، مراسيم توقيع العقد أشرف عليها رئيس الفريق السيد محمد هوار، وسبق لهشام العروي ان جاور مجموعة من الفرق الوطنية منها سريع واد زم و ، الفتح الرباطي ، و النادي القنيطري ، كما نجح المكتب المسير للفريق في ضم اللاعب آدم النفاتي، بعد شراء عقده من الفتح الرباطي( 140 م. سنتيم ) ويمتد العقد لموسمين ، وكان النفاتي قد لعب للفتح في فترات متقطعة قادما إليه من الدوري الفرنسي قبل أن يلتحق بنادي نادي أوليمبيك خريبكة، و حسب مصادر ، فان انتقال النفاتي لمولودية وجدة جاء بتوصية خاصة من المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة ، و ينتظر ان يلتحق عميد اتحاد طنجة اسامة غريب في غضون الايام المقبلة، وحسب اخر الاخبار فالفريق الوجدي تعاقد رسميا مع اللاعب بادو بومبونغا ، وزميله قائد فيتا كلوب الكونغولي نيلسون مونغونغا، يدكر ان اللاعبين معا يتدربان مع الفريق ، ويوجدان ضمن اللائحة التي تم اختيارها من طرف المدرب بنشيخة، وبخصوص مستقبل سفيان كركاش فقد تأكد رسميا – وكما اشرنا سابقا – فشل التحاق سفيان لفريق الوداد البيضاوي ، و حسب ما اكده وكيل اعمال اللاعب سفيان ، أنه وبعد الحاح من الناصيري، جالس إدارة الوداد ، و تم الإتفاق حينها على جميع النقاط المتعلقة بالجانب المادي ، لكن الأمر الوحيد الذي توقفت عنده المفاوضات هو قيمة الشرط الجزائي بعد تلقي اللاعب عرضا احترافيا خارج الوطن، مما تعدر على اللاعب الانتقال الى فريق الوداد البيضاوي ، وينتظر ان يعود اللاعب الى جانب زملائه بفريق المولودية، او الالتحاق بفريق النهضة البركانية…

وبخصوص تربص الفريق الوجدي فقد سبق للمدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة، وان صرح بإلغاء المعسكر الدي كان يعتزم القيام به بمدينة الجديدة لأسباب تقنية وقال بالحرف ، » سيستمر الفريق تربصه بمدينة وجدة ، قبل التوجه الى تركيا بداية من 28 يوليوز ، على اساس اجراء هناك اربع مباريات ودية بمعدل مباراة كل ثلاث أيام في اطار التحضير للموسم المقبل »، الا ان كل شيء تغير ، حيث تم تأجيل معسكر تركيا في اخر لحظة الى ما بعد عيد الاضحى ، ويعود سبب الغاء المعسكر الى عدم حصول اللاعبين الاجانب على تأشيرة الدخول الى الاراضي التركية، علما ان تركيا تفرض التأشيرة على بعض الدول منها الجزائر، هدا وحاول المكتب المسير لفريق المولودية الوجدية ، إيجاد حل للمشكل لكن دون جدوى.

وينتظر حسب معلومات – المنتخب – ان يجري الفريق تربصه بمدينة الجديدة بداية من يوم الاثنين 29 غشت الجاري ، يستمر الى غاية 11 غشت، وينتظر الدخول في معسكر ثاني بمنتجع انطاليا بتركيا بداية من 15 غشت وسيستمر الى غاية 28 غشت.

هدا وكما اشرنا سابقا فقد حدد المدرب بنشيخة لائحة بأسماء اللاعبين الدين سيخوضون معسكر الجديدة و تركيا ، الامر يتعلق بحراس المرمى الاربع محمد بوجاد و مهدي مفتاح وحمزة معتمد وامين عماري ، ويوسف العماري، ايوب القاسمي، عبدالله خفيفي، جمال حركاس، عدنان براهني ، بادو بومبوغيا ، يوسف جمعاوي، علاء الدين بوشنة ، كريم الهاني، نيلسون مونغونغا، نصر الدين طرينة، سليم نداو، الحسين خوخوش، ايميكا اغبوغ، نوح وائل السعداوي، إسماعيل الخافي، و المهاجم كاريسا، اضافة الى كل من هشام العروي و ادم النفاتي، واسامة الغريب ، وينتظر ان يوقع المهاجم الدولي رفائيل بوكو( 30 سنة ) للفريق الوجدي في غضون اليومين المقبلين، وهو بالمناسبة هداف فريق سيمبا التنزاني…

يدكر انه باستثناء تصريحات المدرب بن شيخة من حين الى اخر ، يبقى المسؤول عن التواصل بفريق المولودية غائبا، ومن الصعب جدا الحصول على المعلومة ، مما يطرح اكثر من علامة استفهام….

عبدالقادر البدوي