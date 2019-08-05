انطاباعات مهاجر مغربي باوروبا حول مدينة وجدة

السلام عليكم

أنا مهاجرمغربي بالديار البلجيكية، قمت بزيارة مدينتي الأصل وجدة الحبيبة بعد غياب ثلاث سنوات، لكني فوجئت بحجم التدهور الحاصل في الخدمات بعد أن كان انطابعي خلال زياراتي السابقة أن وجدة تشهد نهضة وتقدما في مختلف المجالات

هذا الإحساس بالتراجع سبب لي مرارة أردت من خلال هذه السطور أن أوصلها إليكم علها تدفع من بيدهم الأمر الى الإنتباه والعمل على تدارك الخلل

منذ سنوات قمت بشراء منزل في حي القدس، كانت السعادة تغمرني وأنا أسكن منزلي الجديد في حي بالقرب من الحرم الجامعي، لكني فوجئت هذه السنة بالحجم الكبير لتفشي حشرة الصراصير بشكل مهول، وكذا انتشار الكلاب الضالة بشكل كان يثنيني مرات عديدة عن الذهاب الى المسجد صباحا لصلاة الفجر، بعد أن هوجمت في إحدى المرات من أحد قطعان هذه الكلاب

أثار هذا الأمر مرارة في صدري وأنا المهاجر المحب لبلدي ولمديني وجدة، وتساءلت عن غياب المصالح البدية المفروض فيها التصدي لمثل هذه الآفات

تحدثت إلى الجيران والأهل والمعارف وكثير من أبناء المدينة فلاحظت سخطا وتبرما من تدني مستوى الخدمات البلدية الأساسية

الناس مستاؤون من مستوى الأداء السياسي لممثلي المصالح البلدية في المدينة، قاصمة الظهر كانت حينما سمعت أحدهم يقارن المدينة بمدن عربية أخرى تشهد نزاعات وحروربا، فقال لي أحدهم أن حجم انتشار الكلاب الضالة في المدينة يذكره بما يكتب في الإعلام عن مدينة صنعاء اليمينية حيث الحرب والدمار والحصار

ألا تملك مصالحنا البلدية حدا أدنى من الإمكانبات تجعلها تتصدى لهاتين الظاهرتينن ظاهرة الصراصير، والكلاب الضالة؟

لقد تجولت في المدينة لأيام، ولاحظت مدى التدهور الحاصل في صيانة الطرق، وغياب الإعتناء بالنظافة، وانتشار الإحساس بالسيبة نظرا لغياب رجال الأمن، فلاحظت جرأة أكثر على انتهاك إشارات المرور وتجاوزات للسرعة بشكل خطير، هذا بالإضافة الى انتشار اللصوصية على نطاق واسع

أنا شخصيا أشتغل موظفا بإحدى المصالح التابعة لبدية أنفرس، وفكرت مرات بتنظيم رحلة لزملائي البلجيكيين حتى أعرفهم على مدينتي الأصل وأريهم معالمها التاريخية ومساجدها، وعمرانها. ولكني الآن أصبحت أكثر ترددا، فما رأيته هذه السنة ليس مدعاة للإفتخار إطلاقا

أرجو من خلالكم أن تصل كلماتي هذه لمن بيده المسؤولية حتى يهم لتدارك الخلل

والله الموفق

عبد الحق بوكابوس