بمناسبة الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة على عرش اسلافه المنعمين : السيد حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة يتقدم بآيات الولاء والاخلاص للسدة العالية بالله

بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه الميامين يتشرف خديم الاعتاب الشريفة السيد حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ، اصالة عن نفسه ونيابة عن كافة اطر الوكالة بتجديد البيعة وتقديم آيات الولاء والاخلاص الى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، راجيا من العلي القدير ان يعيد عليكم يا مولاي هذه الذكرى الخالدة ، وأمثال امثالها بالصحة والسعادة وطول العمر ، وان يحفظكم في حلكم وترحالكم بما حفظ به الذكر الحكيم حتى تحققوا لشعبكم الوفي كل سبل التقدم والرخاء والازدهار ، وان يقر عينكم بولي عهدكم الجليل مولاي الحسن ، وشقيقته المصونة للاخديجة ، وان يشد عضدكم بصنوكم الرشيد المولى رشيد …وبسائر افراد اسرتكم الملكية الشريفة

انه سميع مجيب وبالاجابة جدير

خديم الاعتاب الشريفة : حنفي ابوكير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة