المصالح الأمنية تجهض عملية تسريب نصف مليون قرص من مخدر الاكستازي للمغرب….قادمة من اوروبا

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تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت فاتح يونيو الجاري، من إجهاض عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الإكستازي كانت مخبأة على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من أوروبا.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة من حجز 568 ألف (568.000) قرص من مخدر الإكستازي، كانت مخبأة بعناية داخل العجلات الاحتياطية لشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، كانت قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة عن توقيف سائق الشاحنة والسائق المساعد، البالغين من العمر على التوالي 48 و26 سنة، واللذان تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.

ويأتي إجهاض تسريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى المغرب، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات، وتحديدا المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.