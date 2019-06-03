شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح

شقق من مختلف الأصناف ـ العروي ـ سلوان

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن تحمل مصاريف التسجيل ، التحفيظ والتوثيق ، بالنسبة للشقق المتواجدة بالعمليات في الجدول اسفله :

ـ منطقة سلوان : …العملية : الرشد A-B …نوع الشقق : فئة السكن المتوسط …المساحة : 75 ـ 128 متر مربع

ـ منطقة العروي :…العملية : الورود 2 …نوع الشقق : شقق اجتماعية من فئة 250000 درهم …المساحة : 63 ـ 69 متر مربع

فعلى الراغبين في الاستفادة من عروضنا أن يتقدموا ابتداء من صدور هذا الاعلان والى غاية 30 ـ 09 ـ 2019 مباشرة الى : وكالة العمران الناضور ـ دريوش الكائنة بعملية الفتح بالقرب من حي صوناصيد ـ سلوان

للمزيد من المعلومات المرجوا الاتصال على الهاتف : 05/36358557