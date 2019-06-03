شركة العمران جهة الشرق تعلن عن تخفيضات جد مهمة للمنتوجات المعروضة للبيع عن طريق الشباك المفتوح من مختلف الأصناف ـ سلوان ـ زايو

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح

منتوجات من مختلف الأصناف ـ سلوان ـ زايو

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن تخفيضات جد مهمة للمنتوجات المعروضة للبيع عن طريق الشباك المفتوح حسب توفرها كما هو مبين في الجدول اسفله :

ـ مدينة سلوان ….العملية : تجزئة العرفان ….عدد الوحدات : 9 …نوع الوحدات : قطع ارضية ….المساحة : 479 ـ 182 متر مربع

ـ مدينة سلوان .. العملية : الانطلاق ..عدد الوحدات : 1 …نوع الوحدات : السكن الاجتماعي من فئة 250000 درهم …المساحة : 55 متر مربع

ـ مدينة سلوان : العملية : الرياض …عدد الوحدات :8 …نوع الوحدات : محلات تجارية …المساحة : 49 ـ 43 متر مربع

زايو : العملية : المنار …عدد الوحدات : 95 …نوع الوحدات : قطع ارضية …المساحة : 250 ـ 120 متر مربعمن

فعلى الراغبين في الاستفادة من عروضنا أن يتقدموا ابتداء من صدور هذا الاعلان والى غاية 30 ـ 09 ـ 2019 مباشرة الى وكالة العمران الناضور ـ دريوش الكائنة بعملية الفتح بالقرب من حي صوناصيد ـ سلوان

وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على الهاتف : 05/36358557