التعليم العمومي في خدمة الخصوصي « حسّي مسّي ».

« خْدْمْ يا التَّعس للنّاعس » قول شعبي مأثور ينطبق بالتمام على ما يجري هذه الأيام و كل عام.

عند اقتراب مواعيد الامتحانات يبدأ التحضير لها بإنجاز العدّة الكاملة( ختم مئات أوراق التحرير و التسويد، تنظيم المراقبة ، إنجاز محاضر التوقيع و تتبع الغياب و تنظيم محاضر فتح و إغلاق الأظرفة بالإضافة للوثائق العديدة التي تتطلبها عملية إنجاز الامتحان ) و تهييئ المراكز ( تهييء القاعات و تنظيفها و توفير الطاولات الضرورية مع إصلاح ما تكسر منها لتكون كافية و في حالة جيّدة أيام الامتحان) .

هذه الأشغال دأب على القيام بها الطاقم الإداري و الخدماتي بالمؤسسات التعليمية العمومية التي تتحول أيام الامتحانات إلى مراكز تستقبل تلاميذ المؤسسات العمومية و الخصوصية.

إلتحاق تلاميذ التعليم الخصوصي لاجتياز الامتحان بالمؤسسات العمومية يشكل عبئا إضافيا على المؤسسات المستقبلة: هي من تتحمل أتعاب التحضيرالذي يدوم أياما و هي التي تعيش ضغط أيام الامتحان و هي من تتحمّل تبعات السهو و الخطأ في شخص رئيس المركز و أعضاء كتابة الامتحان.

و ما هي مساهمة إدارات المؤسسات الخاصة في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ؟ لا شيء.

تكون في راحة منتظرة نتائج الدورة العادية ثم تستمر في راحتها « المستحقّة » حتى تظهر نتائج الدورة الاستدراكية مستفيدة من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر.

هل يستقيم هذا الأمر؟

المطلوب إلحاق الطاقم الإداري و الخدماتي لكل مؤسسة تعليم خصوصي بمركز الامتحان الذي يُوجَّه إليه تلاميذها.

لا يعقل أن تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي و حين يجدّ الجد تذهب لتنام تاركة أتعاب عميلة التحضير و الإنجاز للمؤسسة العمومية التي لا علاقة لها بهؤلاء التلاميذ…