بشرى للمعطلين حاملي الشهادات العليا بوجدة …فالسيد الوالي يقوم بتدشين زاوية صوفية … ….

في سابقة تُحسب عليه – وليس له ـ ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشباب المعطل حاملي الشهادات العليا استقطاب مشاريع اقتصادية كبرى لامتصاص البطالة يقوم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاد الجامعي بتدشين مقرّ الزاوية العلْوية بضواحي مدينة وجدة، في موكب وحشود هائلة من أصحاب ” الزرود” الذين فتح الله عليهم بزاوية تسرّ الناظرين، ستتعزّز فيها مظاهر ” الشطْح والرّديح” الصوفي .. وسيبرز شيخ ومريدين جدد ، على شاكلة زوايا أخرى أصبحت بقدرة قادر تنبت كالفطر “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون” .

مظاهر الإحتفالية الباذخة المصاحبة للتدشين ، أربكت الكثير من المتتبعين للشأن المحلي، الذين أصيبوا بالدوخة والإرتباك ، بحيث كانوا يتوقعون أن موكب الوالي مقبل على تدشين معلمة اقتصادية أو مشروع تنموي أو أو أو … لإمتصاص جيوش العاطلين الذين بوّأتهم مندوبية الحليمي مكانا عاليا ، لكن الموكب عرّج على تدشين زاوية يتيمة، يعوّل عليها أصحابها الكثير “لنفخ” أكتافهم، وتحصين موقعهم، وإيجاد الحظوة التي تليق بهم .

هذا في الوقت الذي تعرف فيه مدينة وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة على جميع المستويات …حيث يظهر ان السيد الوالي هو بدوره ، » حرافتلو « ، ولم يجد لا استثمارات ولا مشاريع اقصادية ولا معامل ولا شركات دولية يقوم بتدشينها…حيث اصبح يعيش في بطالة ….اذن …لماذا لا يدشن الزوايا في انتظار ان تمطر السماء مشاريع استثمارية …والى ذلك الحين فان ساكنة وجدة والجهة الشرقية لم يعد لها امل الا في زيارة ملكية تحمل غضبة تعصف بجل المسؤولين بالجهة