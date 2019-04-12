اعلان بيع عن طريق عروض اثمان بتجزئة الرحمة الشطر الثاني بوجدة

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق عروض اثمان 8 قطع ارضية بتجزئة الرحمة بوجدة الشطر الثاني …

ارقام القطع : 102 ـ 123 ـ 124 ـ 143 ـ 144 ـ 145 ـ 146 ـ 165

نوع القطع : سفلي ـ سكنى + طابق1

المساحة : 70 متر مربع

يتم سحب ملفات المشاركة ابتداء من 5 ابريل 2019 الى غاية 22 ابريل 2019

آخر اجل لايداع ملفات المشاركة : يوم 22 ابريل2019 على الساعة الرابعة زوالا

عنوان سحب وايداع ملفات المشاركة : وكالة العمران جهة الشرق الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس الطابق السفلي وجدة

بحضور موثق

الهاتف : 0536686102