أكاديمية الجهة الشرقية تباشرصرف المستحقات الخاصة بالأستاذات والأساتذة أطر الأكاديمية ابتداء من يومه الأربعاء 20 مارس

بلاغ صحفي

جميع موظفي الأكاديمية بجهة الشرق وبدون استثناء يتوصلون بمستحقاتهم المالية ابتداء من مساء اليوم

تفعيلا لالتزامات الحكومة بالانتقال من التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبناء على التعديلات التي همت النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق المصادق عليها من طرف المجلس الإداري للأكاديمية المنعقد في دورة استثنائية يوم الأربعاء 13 مارس 2019 والتي نصت على الإدماج التلقائي لجميع الأفواج، وبعد ترخيص وزارة الاقتصاد والمالية، باشرت الأكاديمية يومه الأربعاء 20 مارس 2019 بصرف المستحقات الخاصة بالأستاذات والأساتذة أطر الأكاديمية التي تعذر عليها موافاتهم بها سابقا.

هذا، وسيتوصل المعنيون بالأمر بأجورهم في حساباتهم البنكية ابتداء من مساء هذا اليوم.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري.