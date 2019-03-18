VIDEOالتعادل السلبي يحسم لقاء مولودية وجدة ضد سريع وادي زم

mco.ma رشيد نشينش

استقبل فريق المولودية الوجدية خصمه سريع وادي زم على أرضية الملعب البلدي بمدينة وجدة ضمن الأسبوع 22 من البطولة الاحترافية، في لقاء أداره الحكم مصطفى كشاف أمام جماهير غفيرة حجت للبلدي لمساندة السندباد.

المباراة بدأت متكافئة من الطرفين مع محاولتين من طرف الفريق المضيف إحداها عن طريق ايميكا اوغبوه بعد تسديدة قوية أخرجها الحارس عقيد، بعد ذلك عاد اللقاء للتكافؤ بين الفريقين حيث ارتكزت الكرة في وسط الميدان مع بعض الهجمات المحتشمة من الطرفين لينتهي الشوط الاول بنتيجة البياض.

خلال الشوط الثاني حاول الفريقان الوصول للمرمى لكن دون جدوى، ومع توالي الدقائق بدأ الفريق الضيف يضغط بعض الشيء خاصة بعد خروج متوسط الميدان نصر الدين طرينة وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم في مناسبتين من ضربة ركنية اخرجهما الحارس بوجاد، ومع اقتراب نهاية اللقاء صفر الحكم ضربة جزاء لفريق سريع وادي زم في الدقيقة 86 من عمر اللقاء تكلف بتسديدها اللاعب رشيد أبو الزهر لكن الحارس محمد بوجاد تصدى لها وأبقى على اللقاء متعادلا. للإشارة فالمباراة عرفت تألق الحارس محمد بوجاد الذي نال تصفيقات قوية من الجماهير الوجدية وكان سببا في انقاد فريقه من هزيمة محققة بميدانه .

هذا ويحتل الفريق الوجدي المرتبة الرابعة برصيد 31 نقطة مناصفة مع فريق الرجاء البيضاوي لكن بفارق الأهداف لصالح النسور. بينما يحتل فريق سريع وادي زم المركز 12 ب 24 نقطة.

وسيرحل المولودية الوجدية إلى مدينة برشيد لمواجهة اليوسفية في الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

حظ موفق لأبناء عزيز كركاش للعودة بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي جدا داخل ميدانه.