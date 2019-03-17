المصالح الأمنية تقوم بتوقيف شاب بفاس للاشتباه في اشادته بالعمل الارهابي الشنيع الذي استهدف مصلين بمسجدين بنيو زيلاندا

اصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تعلن فيه توقيف شاب متمرن بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة فاس ، للاشتباه في تورطه في نشر تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي يشيد فيها بالعمل الارهابي الذي اودى بحوالي 50 من المصلين يوم الجمعة بمسجدين بنيوزيلاندا …ظهر يوم الجمعة 15 مارس الحالي 2019

وقد جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني …

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، صباح اليوم 16 مارس الجاري ، من توقيف متمرن في معهد للتكنولوجيا التطبيقية يبلغ من العمر 19 سنة ، وذلك للأشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاشادة باعمال ارهابية عن طريق التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي

وكان المشتبه فيه قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع للتواصل الاجتماعي » فايسبوك » تتضمن اشادة بالعملية الارهابية التي استهدفت المصلين بمسجد بدولة نيوزيلندا يوم أمس الجمعة

وسيحال المشتبه فيه على المكتب المركزي للبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، من اجل البحث معه حول الأفعال الاجرامية المنسوبة اليه ، وتحديد ملابساتها وخلفياتها ، وذلك تحت اشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الارهاب