مدرب المولودية الوجدية عزيز كركاش ومحمد حبيب الناطق الرسمي لفريق المولودية في موقف لا يحسدان عليه باسئلة محرجة خلال الندوة الصحفية VIDEO

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بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة عقد عزيز كركاش مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم ، برفقة محمد حبيب الناطق الرسمي للنادي مساء يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 ندوة صحفيىة بحضور عدد من ممثلي المنابر الاعلامية

بعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد التهاتمي شنيور قدم عزيز كركاش عرضا مقتضبا حول العناصر الأساسية التي ميزت مختلف مقابلات الذهاب ، مبرزا المشاكل التي اعترضت الفريق بخصوص الملعب الذي يمكن ان تجري فيه المقابلات ، حيث ان قرارات الجامعة لم تكن تستقرعلى ملعب بعينه ، حيث كانت تحدد تقريبا خلال كل مقابلة ملعبا معينا ، بركان ، الرباط ، فاس ، والملعب البلدي …هذا المشكل يقول عزيز كركاش اثر بشكل كبير على مردودية وآداء لاعبي المولودية الوجدية …ورغم كل ذلك فلقد استطاع الفريق ان يحافظ على نوع من التوازن في المقابلات بين هزيمة ، تعادل ، وانتصار …لينهي المطاف الأول ب 18 نقطة وهي حصيلة يقول المدرب ايجابية اذا اخذنا بعين الاعتبار كل الصعوبات السالفة الذكر ….

اسئلة الصحافيين تمحورت حول نتائج الفريق والانتدابات الأخيرة وطريقة اللعب وتاثيرات اللعب خارج الميدان اضافة الى مشروع الفريق ومركز التكوين ومدى استثماره مستقبلا واشكالية الملعب الشرفي وتاريخ افتتاحه

وكانت اجوبة المدرب عزيز كركاش على الشكل التالي :

– نتائج الفريق تمحورت حول 3 مراحل –المرحلة الأولى : من 5 مباريات حصلنا على3 نقط بينما في المرحلة الثانية 7 نقط لترتفع الحصيلة الى 8 نقط وينتهي الشوط الأول من البطولة برصيد محترم 18 نقطة مرتبين في الصف 10 وهدا راجع الى مجهودات الجميع ونامل مستقبلا في تحصين مرتبتنا والبقاء ضمن فرق الصفوة

بالنسبة للانتدابات الخاصة بالمركاتوقال كركاش : لقد انتدبنا 4 لاعبين من لتقوية مناطق الضعف في الميدان والأمر يتعلق ب عبد المولى برابح ، نوح ، البرازيلي فيرسون ولاعب اخر من فريق لازاري سيقول كلمته في المبارياة المقبلة

وأضاف مدرب المولودية قائلا :

اما اللعب خارج الملعب والبقاء 44 يوما بالرباط فلقد زاد من محنة الفريق بحيث واجهتنا عدة صعوبات من اجل ايجاد توليفة منسجة نواجه بها جميع الفرق وكما تتبع الجمهور الكريم وبمجرد ما عدنا للعب بالملعب البلدي رغم ارضيته الصلبة حققنا نتائج مشرفة

بالنسبة لمشروع الفريق ومركز التكوين واستتماره مستقبلا فلقد اوضح الناطق الرسمي للفريق بان المركز يشتغل في ظروف مقبولة

اما بالنسبة لجاهزية الملعب الشرفي قال محمد حبيب بان الأعمال ما زالت قائمة على قدم وساق وان الكل مجند سواء السلطات المحلية او الشركات المشتغلة بهيكلة الملعب من أجل ان يكون جاهزا في أقرب الاجال

الموقع الرياضي الالكتروني mco.ma تابع الندوة الصحفية للمدرب عزيز كركاش والناطق الرسمي لفريق المولودية محمد حبيب وقام بتسجيل كل وقائعها حيث سنقوم بتقديم تسجيلها الكامل على حلقات ….نقدم اليوم الجزء الأول على نقدم باقي الاجزاء تباعا