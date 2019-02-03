اعلان قضائي عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني ـ بوجدة ــ قطعة ارضية بحي السمارة 10 هكتارات

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمةالاستئناف التجارية ـ بفاس

المحكمة التجارية ـ بوجدة

مصلحة كتابة الضبط

قسم التنفيذ

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ملف التنفيذ حجز تنفيذي عقاري رقم : 2018/804

اعلان قضائي عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني

لفائدة : مرزاق محمد بواسطة دفاعه الأستاذ حكيم أزداد المحامي بهيئة وجدة

ضد : الشركة المدنية العقارية الصدارة / مقرها بشارع بن رشد عمارة الخزينة الطابق الأرضي الشقة الأولى وجدة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بوجدة للعموم انه بتاريخ 2019/02/27 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات بهذه المحكمة سيقع البيع بالمزاد العلني لأكبر وآخر مزايد ميسور للعقار المسمى » السمارة « ذي الرسم العقاري عدد 02/43390 وهو عبارة عن قطعة ارضية كائنة بحي السمارة بالجهة الجنوبية لمدينة وجدة وتمتد على مساحة 10 هكتارات و9 آر وذات موقع جيد بحيث تتواجد قريبة من أحياء سكنية

وقد حدد ثمن انطلاق المزايدة لبيع العقار المذكور اعلاه من طرف الخبير في مبلغ 230،00 درهم للمتر الواحد مع زيادة نسبة 3 في المائة لفائدة الخزينة العامة للمملكة ، ويشترط ضمان الآداء .

وللمزيد من المعلومات او الاطلاع على كناش الشروط والتحملات وتقديم عروض .

يجب الاتصال بقسم التنفيذ بمصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بوجدة حيث يوجد ملف الاجراءات رهن اشارة العموم .

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط / مأمور الاجراءات