اعلان قضائي عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني ـ وجدة ـ مساحته 50 آر بحي السمارة

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمةالاستئناف التجارية ـ بفاس

المحكمة التجارية ـ بوجدة

مصلحة كتابة الضبط

قسم التنفيذ

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ملف التنفيذ حجز تنفيذي عقاري رقم : 2018/803

اعلان قضائي عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني

لفائدة : مرزاق محمد بواسطة دفاعه الأستاذ حكيم أزداد المحامي بهيئة وجدة

ضد : الشركة المدنية العقارية بيتي للتعمير في شخص ممثلها القانوني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بوجدة للعموم انه بتاريخ 2019/02/27 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات بهذه المحكمة سيقع البيع بالمزاد العلني لأكبر وآخر مزايد ميسور للعقار المسمى » أرض تميمي » ذي الرسم العقاري عدد 02/41194 وهو عبارة عن قطعة ارضية كائنة بحي السمارة بالجهة الجنوبية لمدينة وجدة وتمتد على مساحة 54 آر

وقد حدد ثمن انطلاق المزايدة لبيع العقار المذكور اعلاه من طرف الخبير في مبلغ 650،00 درهم للمتر الواحد مع زيادة نسبة 3 في المائة لفائدة الخزينة العامة للمملكة ، ويشترط ضمان الآداء .

وللمزيد من المعلومات او الاطلاع على كناش الشروط والتحملات وتقديم عروض .

يجب الاتصال بقسم التنفيذ بمصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بوجدة حيث يوجد ملف الاجراءات رهن اشارة العموم .

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط / مأمور الاجراءات