تفعيل القانون الجديد للصحافة من طرف المسؤولين …المنسق الاعلامي للنهضة البركانية نموذجا VIDEO

في الوقت الذي ما زال فيه العديد من المسؤولين يتلكؤون في تفعيل القانون الجديد للصحافة والنشر ، الذي يلزم مختلف المواقع الالكترونية بتسوية وضعيتها القانونية ، حيث اصدرت وزارة الاتصال في ذلك عدة مذكرات … وهي مذكرات ظلت حبرا على ورق بالنسبة للعديد من المسؤولين المحليين والجهويين ….فان المنسق الاعلامي لفريق النهضة البركانية ، وخلال الندوة الصحفية بعد مباراة النهضة البركانية واتحاد طنجة ، وفي مستهل اللقاء قال وبكل صراحة وشجاعة » على المواقع الالكترونية التي لم تقم بعد بتسوية وضعيتها القانونية ان تعجل بذلك ….,وأضاف قائلا : انه سوف لا يتم التعامل في المستقبل مع اي موقع الكتروني لم يسو وضعيته طبقا لقانون الصحافة والنشر »

وبذلك يكون السيد المنسق الاعلامي لنادي النهضة البركانية قد اعطى درسا لكل المسؤولين بمختلف الادارات الذين ما زالوا يضربون قانون الصحافة الجديد بعرض الحائط ، ولا يجرؤون على مطالبة اصحاب المواقع الالكترونية بتسوية وضعيتها القانونية …بل وما زالوا يتعاملون مع هذه المواقع وكأن شيئا لم يكن ….

وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نصفق لشجاعة وجرأة وشفافية المنسق الاعلامي لنادي النهضة البركانية …كما نتمنى ان يحذو باقي المسؤولين حذوه