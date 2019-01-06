الساحة الاعلامية الوطنية تتعزز بمنبر اعلامي جديد…من وجدة يحمل اسم www.respress.ma

اعطى الزميل مصطفى قشنني الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انطلاقة موقعه الكتروني الاعلامي الجديد …يحمل اسم www.respress.ma

هذا ويتناول المنبر الالكتروني المذكور الذي يتخذ من مدينة وجدة مقرا له مختلف الأخبار ، محلية ، جهوية ، وطنية ، ودولية ، بالاضافة الى العديد من المواضيع الثقافية ، الفنية ، والعلمية ….

ونظرا لما راكمه الزميل مصطفى قشنني من تجربة كبيرة ، في مجال الصحافة والاعلام ، فان موقعه الالكتروني سيكون حتما قيمة مضافة للاعلام الوطني ….

نتمنى للزميل مصطفى قشنني مدير نشر الموقع www.respress.ma

التوفيق ، والمزيد من التألق اعلاميا ، خصوصا وانه معروف بنزاهته ، وحرفيته ، وحياده

مرة اخرى هنيئا لمدينة وجدة بهذا المولود الاعلامي الجديد