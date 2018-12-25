الأستاذة كريمة الادريسي النائبة الأولى للوكيل العام للملك بوجدة تقدم التقرير السنوي للخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال VIDEO

خلال اللقاء الذي نظمته الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ، بقصر العدالة بوجدة صباح يوم 18 دجنبر 2018 ، قدمت الاستاذة كريمة الادريسي النائبة الأولى للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ، المكلفة بالخلية الحصيلة السنوية لمختلف القضايا والمنجزات في مجال التكفل القضائي بالنساء والأطفال الذي يستند على محورين رئيسيين يتمثلان في الدور الوقائي والدور القضائي ….كما يضم التقرير اهم الارقام والاحصائيات التي سجلتها الخلية …

كل التفاصيل المتعلقة بالعنف سواء ضد النساء او الأطفال ، ومختلف اللقاءات ، والمنجزات ، وأنشطة الخلية لسنة 2018 تتابعونها في التسجيل الكامل ـــ رفقته ـــ لكلمة الاستاذة كريمة الادريسي