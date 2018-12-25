وجدة : السيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقدم عرضا مفصلا حول المرحلة الثالثة 2019 ــ 2023 ـ الجزء 1 ـ VIDEO

خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة الشرق بمناسبة اعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والتي ترأسها السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد ، بحضور العديد من رؤساء المصالح الخارجية ، قدم السيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرضا مفصلا حول المرحلة الثالثة من المبادرة التي سطرت مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الى تحقيق تنمية بشرية تمكن الفئات الهشة من تحقيق دخل قار يمكنها من توفير سبل العيش الكريم

وهكذا وضعت المرحلة الثالثة من المبادرة والتي تمتد من 2019 الى غاية 2023 اربعة برامج لتحقيق عدد من الأهداف أهمها : صيانة الكرامة وتحسين ظروف العيش تماشيا مع الدينامية التي خلقتها المبادرة منذ سنة 2005 ،

البرنامج الأول : تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاساسية الاجتماعية

وذلك بالمساهمة في برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ودعم البنيات التحتية بالأحياء الأقل تجهيزا بالوسط الحضري ، في المجالات التالية : التعليم ، توفير الماء الصالح للشرب ، الكهربة القروية ، الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية ، ثم الصحة بغلاف مالي يقدر ب 5 مليار درهم على مدى 5 سنوات

البرنامج الثاني : ويتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة من بين اهدافه : تحسين جودة الخدمات وتعبئة الفاعلين ، ويستهدف 11 فئة ذات اولوية ويتعلق الأمر ب الأشخاص المسنين المحتاجين ، الاشخاص الذين يعانون من الاعاقة ولا يتوفرون على موارد ، المختلين عقليا بدون مأوى ، مرضى القصور الكلوي بدون موارد ، المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة دون التوفر على موارد ، النساء في وضعية هشاشة متقدمة ، المعتقلون السابقون بدون موارد ، المتسولون والمتشردون ، المدمنون بدون موارد ، الأطفال المتخلى عنهم ، وأخيرا الأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى ،وقد خصص لذلك غلافا ماليا يقدر ب 4 مليارات درهم

اما المحور الثاني فيتمثل في بناء المستقبل من خلال تذليل المعيقات الأساسية للتنمية البشرية طيلة مراحل الحياة

البرنامج الثالث : ويتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بغلاف مالي يقدر ب 4 مليار درهم على مدى 5 سنوات

البرنامج الرابع : الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بغلاف مالي يقدر ب 6 مليار درهم على مدى 5 سنوات

وللاطلاع على اهم محاور المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتفصيل ، تقدم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي التسجيل المصور الكامل لعرض السيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةعلى ثلاثة اجزاء