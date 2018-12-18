VIDEO الأستاذ سفيان ادريوش …الشكر لكل جنود الخفاء الذين ساهموا في رقمنة ارشيف الأحكام بالمحكمة الابتدائية بوجدة

خلال حفل افتتاح العمل برقمنة أرشيف الأحكام بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، وهو الانجاز الذي جعل هذه المحكمة تصبح رائدة على الصعيد الوطني في هذا المجال ، وامام المجهود الكبير الذي بذله كل من ساهم في عملية الرقمنة ، من موظفين ، ورؤساء مصالح ، لم يفوت الاستاذ سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة المناسبة دون ان يتقدم بالشكر لكل هؤلاء الذين يمثلون بحق جنود الخفاء ، حيث لولاهم لما نجحت المحكمة في اخراج هذا المشروع الكبير الى الوجود …