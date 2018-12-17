شركة عقار الشرق تحطم كل الأثمنة …فيلات 163 م م بثمن 69 مليون سنتيم برياض اكدال بوجدة VIDEO

افتتحت شركة عقار الشرق بوجدة عرضا عقاريا متميزا يتمثل في فيلات جذابة باثمنة جد مغرية …ويتعلق الأمر بفيلات من مساحة 163 م م باثمنة 690000درهم اي ( 69 مليون سنتيم ) بالمشروع المسمى رياض اكدال …

هذا وقد تم بالفعل افتتاح هذا العرض العقاري المتميز ، والذي يعتبر الأول من نوعه مساء يوم السبت برياض اكدال بتدشين اول فيلا نموذجية … قام خلاله الحضور بزيارة استطلاعية للفيلا التي كانت بالفعل جذابة بالنسبة لكل الزوار ….حيث اعتبرها الكل فرصة ثمينة لمن اراد امتلاك سكن يوفر كل شروط الراحة والسعادة

ولمن تعذرت عليه معاينة الفيلا النموذجية مباشرة … وللذين لا يقطنون بمدينة وجدة ، او خارج الوطن ….خصوصا الجالية المغربية بالخارج ….نقدم لكم زيارة افتراضية للفيلا النموذجية برياض اكدال وجدة

ولمن يهمه الأمر الاتصال بشركة عقار الشرق على الأرقام الهاتفية التالية :

0536680008

ـــ 0536704548

ـــ 0661312452

ــــ 0667012570

العنوان : عقار الشرق شارع علال بن عبدالله عمارة ريان الطابق الخامس ( فوق مقهى تروكاديرو )

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